Hubert Urbański i program "Milionerzy" od lat cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Kto z nas nie marzył o tym, by usiąść na słynnym, wygodnym fotelu, i spróbować gry o milion złotych? Myślicie, że dalibyście radę wygrać główną nagrodę pieniężną? Teraz macie szansę się przekonać. Przygotowaliśmy quiz, w którym znalazły się zarówno pytania trudniejsze, jak i te prostsze. Każdy z Was może więc przetestować, czy ma szansę wygrać milion złotych i uczynić Huberta Urbańskiego dumnym. Powodzenia w naszym quizie w stylu "Milionerzy".

QUIZ. Sprawdź, czy też masz szansę wygrać milion. Pytania z show "Milionerzy". Tylko najlepsi dadzą radę! Pytanie 1 z 12 Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil? Na kornecie Na akordeonie Na djembe Na ksylofonie Dalej

