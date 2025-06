Miss Supranational 2025: Kasandra Zawal powalczy o koronę. Kim jest reprezentantka naszego kraju?

Maja Rutkowski z warkoczem do kolan! Co za metamorfoza! Krzysztof też zaskoczył!

Kasandra Zawal – polska dziennikarka i Miss Polski 2024 w konkursie Miss Supranational 2025

Tegoroczną reprezentantką Polski jest Kasandra Zawal, dziennikarka i Miss Polski 2024. To nie tylko kobieta o nieprzeciętnej urodzie, ale przede wszystkim świadoma swojej misji społecznej ambasadorka. Na co dzień prowadzi format "Rozmowy Koronowane", w którym promuje ideę siostrzeństwa i zaprasza byłe finalistki, by pokazywać prawdziwe oblicze konkursów miss. Jej obecność na międzynarodowej scenie to nie przypadek – wcześniej reprezentowała nasz kraj również podczas Miss Universe w Meksyku.

Kasandra aktywnie działa społecznie: wspiera m.in. transplantologię i fundacje takie jak Dajemy Dzieciom Siłę czy Daj Herbatę. Jak sama mówi, z tytułem Miss wiąże się przywilej bycia widoczną – i chce ten przywilej dobrze wykorzystać.

Kim jest Kasandra Zawal?

Kasandra Zawal urodziła się 30 kwietnia 1995 we Wrześni. To absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień pracuje w jednej z największych redakcji w kraju, prowadzi gale, nagrania, wydarzenia związane z konkursami piękności. Uwielbia scenę i mikrofon – to jej naturalne środowisko.

Kiedyś nie lubiła swojego imienia – dziś wie, że je zapamiętuje się na długo. I trudno się dziwić, bo "wyróżniająca się" to definicja, która do niej pasuje idealnie.

Konkurs Miss Supranational - zgrupowanie i kulisy przygotowań

Finalistki Miss Supranational spędzają prawie miesiąc w Małopolsce. Mieszkają w Krynicy-Zdroju, gdzie 9 czerwca rozpoczęło się zgrupowanie. Dla Kasandry to wyjątkowy powrót – właśnie w tym regionie zdobyła koronę Miss Polski. Teraz ma okazję nie tylko pokazać zagranicznym koleżankom piękno regionu, ale też znów poczuć dumę z reprezentowania Polski. W piątek 27 czerwca wystąpi na scenie wśród blisko 80 kandydatek.

Gala Miss Supranational w Polsacie

Oprócz prezentacji kandydatek widzowie zobaczą występy takich artystów jak Natalia Nykiel, Grzegorz Hyży, Kalina Levvska czy Izabela Płóciennik. Galę poprowadzą Davina Reeves i Nico Panaggio, a rozmowy zza kulis przeprowadzi Aleksander Sikora.

Zwyciężczynię wybierze międzynarodowy panel jurorów, w którym zasiądą m.in. Ilona i Milena Krawczyńskie, Karolina Gilon oraz aktualna Miss Supranational – Harashta Haifa Zahra z Indonezji.

Festiwal Piękna 2025 – oglądaj na żywo

Transmisja finału Miss Supranational 2025 już w piątek 27 czerwca o godz. 20:00 w Polsacie. Finał Miss Polski 2024 – dwa dni później, w niedzielę 29 czerwca.

Czy Kasandra Zawal sięgnie po międzynarodową koronę? Trzymajmy kciuki!

