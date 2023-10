Młoda piękność z "M jak miłość" pokazała się bez stanika! Bardzo odważne nagranie!

Prawniczka zabrała głos ws. Sylwii Peretti! Mocne słowa, trzeba to zapamiętać

Alicja Ostolska szerokiej widowni znana jest jako Alicja Wrońska z "M jak miłość", siostrzenica ks. proboszcza z Grabiny. Systematycznie pojawia się także w porannym programie TVP2 "Pytanie na śniadanie". Ponadto, jest influencerką modową, gwiazdą reklam i mediów społecznościowych. Prywatnie związana z piłkarzem Jakubem Kwiatkowskim, który na co dzień gra w Górniku Łęczna. Gwiazda seriali TVP właśnie dołączyła do stałej obsady "Klanu". Jej ostatni post na Instagramie rozgrzał Internet do czerwoności. Na nagraniu widać biust młodziutkiej aktorki.

Alicja Ostolska pokazała biust na Instagramie! Internet płonie

Młoda aktorka poza tym, że gra w serialach, to prężnie działa w mediach społecznościowych. Obserwuje ją tam blisko 100 tysięcy użytkowników. Ostatnio wrzuciła rolkę, na której możemy zobaczyć ją w białym topie, modnych jeansach i sandałach na obcasie. Uwagę przykuwa jednak kompletny brak stanika pod bluzką. Zobaczcie sami!

