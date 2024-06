Młoda żona Jacka Borkowskiego pokochała starocie! W kusym stroju buszowała na straganie. Ależ oni wyglądają! Mamy zdjęcia

Niesamowite, co zrobili na pogrzebie dla dzieci Barbary Sienkiewicz. Łzy same cisną się do oczu

W ciepły czerwcowy dzień Jacek Borkowski i jego luba wybrali się do popularnej hali Koszyki w Warszawie, by buszować wśród ubrań z duszą. Na widok kolorowych strojów z drugiej ręki oczy pani Jolanty aż zabłyszczały. Jak zresztą widać, kobieta kocha modę. Na targach vintage oglądała ciuchy, w które mogłaby wystroić swojego męża. Jak bowiem wyznał nam ostatnio aktor, żona odpowiada ostatnio za jego garderobę. - Jola jest fanką kolorowych ciuchów i od pewnego czasu ubiera mnie od stóp do głów w takie właśnie ubrania - powiedział nam Jacek Borkowski. - Na planie „Klanu” wszyscy byli pod wrażeniem mojej modowej przemiany, ale ja powtarzam, że to tylko i wyłącznie zasługa Joli – dodał.

Oprócz kolorowych ubrań panią Jolę zainteresowała też biżuteria i markowe torebki, które z biegiem lat tylko zyskują na wartości. Zna się więc nie tylko na modzie, ale też na inwestycjach.

