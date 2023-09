Krzysztof Ibisz zanim trafił do Polsatu był aktorem i... posłem

Krzysztof Ibisz to prawdziwa legenda telewizji Polsat. Zanim został słynnym prezenterem, pracował jako aktor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa, potem zaczepił się w TVP, a do stacji Zygmunta Solorza-Żaka trafił w 2000 roku i od tego czasu jest jednym z najważniejszych filarów telewizji Polsat. W międzyczasie Krzysztof Ibisz miał jednak epizod polityczny! Mało kto już pamięta, że w 1991 roku 26-letni aktor i prezenter został wybrany na posła do Sejmu RP! Kariera parlamentarna Krzysztofa Ibisza była jednak efemeryczna. Po zaledwie dwóch latach nastąpiło skrócenie kadencji Sejmu, a przyszły gwiazdor Polsatu nie ubiegał się o reelekcję. I chyba na dobre mu to wyszło.

Krzysztof Ibisz w Sejmie. Tarzamy się ze śmiechu, można to oglądać bez końca

Dwa lata jednak przy ulicy Wiejskiej w Warszawie Krzysztof Ibisz urzędował. Do Sejmu dostał się z listy... Polskiej Partii Przyjaciół Piwa Najpierw należał do frakcji Małe Piwo (przez jakiś czas działa jako koło poselskie Spolegliwość), a potem przeniósł się do koła poselskiego Partii Emerytów i Rencistów "Nadzieja". Sprzed tego transferu pochodzi nagranie, które odkopali twórcy kanału tele.nostalgia. Przypomniał je w 2007 roku Szymon Majewski w swoim programie. Tarzamy się ze śmiechu. Można to oglądać bez końca!

