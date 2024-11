Młynarska broni Mirucia. Zarzucono mu niestosowne zachowanie wobec koleżanek na planie

Była żona pokazała stare zdjęcia Kamila Durczoka i napisała kilka tajemniczych słów. Śmierć dziennikarza była szokiem dla wszystkich. To już 3 lata!

Co to znaczy?

Co się dzieje?

Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych gitar dostał wezwanie do wojska. "Jestem wezwany prosto na wojnę"

Krzysztof Miruć zyskał opinię profesjonalisty, który nie tylko inspiruje, ale również edukuje widzów i klientów. Jego obecność w mediach przyczyniła się do popularyzacji dobrego designu w Polsce. Dzięki jego programom wiele osób zaczęło zwracać uwagę na znaczenie przemyślanego projektowania wnętrz i doceniać rolę architektów w procesie urządzania przestrzeni. Szerokiej publiczności Krzysztof Miruć dał się poznać jako prowadzący i ekspert w popularnych programach telewizyjnych. Największą rozpoznawalność przyniosły mu formaty takie jak:

" Zgłoś remont " – w którym pomaga właścicielom mieszkań i domów przekształcić ich zaniedbane przestrzenie w wymarzone wnętrza;

" – w którym pomaga właścicielom mieszkań i domów przekształcić ich zaniedbane przestrzenie w wymarzone wnętrza; "Weekendowa metamorfoza" – gdzie w ekspresowym tempie zmienia wnętrza, udowadniając, że nawet w krótkim czasie można dokonać wielkich zmian.

W swojej karierze zawodowej Krzysztof Miruć od lat realizuje projekty wnętrz, które wyróżniają się elegancją i nowoczesnością. Jego pracownia architektoniczna szybko zdobyła renomę dzięki podejściu, które kładzie nacisk na dopasowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalnością Mirucia są wnętrza, które harmonijnie łączą różne style – od klasyki po awangardowe rozwiązania. Zyskał sławę jako specjalista od tworzenia przestrzeni, które są nie tylko piękne, ale przede wszystkim funkcjonalne.

Krzysztof Miruć pod obstrzałem. Agnieszka Konieczna zarzuca mu niestosowne zachowanie

Architektka Agnieszka Konieczna zarzuciła Miruciowi, że w jednym z odcinków zastosował rozwiązania swojego programu nie dość, ze zastosował rozwiązania dalekie od funkcjonalności, to w sposób nieodpowiedni odnosił się do koleżanek na planie. W najnowszym odcinku swojego programu "O gustach się dyskutuje" Konieczna stwierdza, że Miruć uprzedmiatawia kobiety, zachowując się w stosunku do nich zbyt poufale.

To jest dla mnie przerażające, że coś takiego dzieje się w programie wnętrzarskim (...). Jeżeli ktoś się zatrudnia, żeby pomagać z projektem wnętrza, to ja bym w życiu nie wpadła na to, że będzie w ten sposób uprzedmiatawiany

Architekt nie odpowiedział na te zarzuty osobiście, ale jego menager wyjaśnił w rozmowie z Plejadą:

To jest prywatna opinia jakiejś pani, która otworzyła kanał internetowy i być może na podstawie jakiejś kontrowersji chce wzbudzać zainteresowanie swoją działalnością. To są przyjaciółki Krzysztofa od wielu, wielu lat, więc ja nie rozumiem w ogóle takiej formy jakichś uwag prowadzącej

- oświadczył Adam Kwiatkowski.

Agata Młynarska broni Krzysztofa Mirucia: "trudno jest mówić o szowinizmie"

W obronie Krzysztofa Mirucia stanęła Agata Młynarska, przypominając, że to właśnie za ciepło, otwartość i bezpośredniość architekt jest szczególnie ceniony, również przez widzów i współpracowników.

Prywatnie i przed kamerą Krzysztof jest uroczym facetem. Wszędzie go pełno, uwielbia prawić komplementy, rozdawać uśmiechy. Ma mnóstwo pozytywnej energii. Jest dżentelmenem adorującym kobiety. Przede wszystkim ma szalone poczucie humoru i dystans do siebie. Widzowie czują, że jest prawdziwy. Nikogo nie udaje. I myślę, że właśnie tak chętnie oglądamy programy z jego udziałem. (...) Uwagi pani Agnieszki dotyczące szowinizmu pokazują, jak bardzo staliśmy się jako widzowie uwrażliwieni na przekraczanie granic. I dobrze. Jednak w przypadku wspomnianego telewizyjnego show, trudno jest mówić o szowinizmie w wykonaniu Krzysztofa Mirucia.