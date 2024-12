Mocne wyznanie! Kaczorowska szczęśliwa bez córek w Wigilię. "Lubię swoją obecność"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się i musieli podzielić czasem, spędzonym z dziećmi w święta. Małżonkowie ustalili to tak, że on zabiera córki na Wigilię. Kaczorowska zapytana, jak to zniosła, powiedziała, że nie było ciężko, bo "lubi pobyć ze sobą"... Poznaj szczegóły.