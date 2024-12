Monika Goździalska to jedna z tych gwiazd, które wybrały się niedawno na jarmark świąteczny. Była modelka swoimi odczuciami, postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami. Okazuje się, że impreza zorganizowana w Warszawie wcale nie przypadła jej do gustu.

Na opublikowanym w sieci nagraniu Monika Goździalska pokazała, co kupiła do jedzenia na licznych straganach rozstawionych w Warszawie. Modelka zaopatrzyła się w pajdę chleba, która kosztowała 15 złotych, grzane wino, które kosztowało 25 złotych. Jakby tego było mało, zimna kiełbasa kosztowała całe 20 złotych, z kolei niewielkich rozmiarów oscypek kosztował całe 10 złotych.

Warszawski jarmark świąteczny: miejsce, gdzie pajda chleba za 15 złotych dostarcza niezapomnianych wrażeń... smakowych, bo zapominasz, że coś takiego w ogóle istnieje. Grzane wino za 25 złotych? Jasne, to nie wino, to inwestycja - pewnie destylowali je mnisi na szczycie Mont Blanc. Zimna kiełbasa za 20 złotych to prawdziwy hit - idealna, jeśli marzysz o pikniku w grudniu. Oscypek za dyszkę? No cóż, przynajmniej wyglądał, jakby widział oscypki w reklamie. 10 kasztanów 20 złotych - j...ę. Ale spokojnie, to wszystko dla atmosfery, która też kosztuje, bo przecież 'grudzień raz w roku', a portfel leczy się cały styczeń! - mówiła Monika Goździalska w swoich mediach społecznościowych.