Monika Jarosińska odsłoniła za dużo. Wystarczył jeden nieuważny ruch! Szybko się zakryła

Monika Jarosińska była jedną z gwiazd, które swoją obecnością uświetniły imprezę urodzinową jednej z klinik. Na tym samym balu bawiła się świeżo upieczona singielka Agnieszka Kaczorowska, pojawił się też Marcin Łopucki, mąż Kasi Skrzyneckiej, któremu towarzyszyła ich córka. Dorastająca pociecha gwiazd przebrała się, jej starsze koleżanki z show-biznesu postawiły na zmysłowe kreacje.

Monika Jarosińska na swoją musiała mocno uważać!

Monika Jarosińska w długiej sukience z wycięciem. Odważnie!

Impreza kliniki nawiązywała do zbliżającego się święta Halloween. Ale Jarosińska wybrała oryginalną stylizację zamiast przebrania. Postawiła na odważną sukienkę i nakrycie głowy niczym z lat 20. zeszłego stulecia. Nie dało się jej przegapić!

50-letnia gwiazda na swoje wdzianko musiała mieć baczenie. Sukienka była odcięta tuż pod biustem, a to oznaczało, że jej górna część niebezpiecznie unosiła się, gdy tylko piosenkarka unosiła ręce. A że gestykulować lubi, to i na czerwonym dywanie czy na scenie nie brakowało okazji do wpadki. W pewnym momencie Jarosińska spostrzegła, że odsłoniła odrobinę za dużo i szybko się zakryła.

Monika Jarosińska i tak świetnie się bawiła

Jarosińska tuż po imprezie opublikowała fotki z niej na swoim facebookowym profilu.

"Co to był za bal"

- napisała.

I dodała podziękowanie dla autorki stroju Małgorzaty Pastuszek:

"Dzięki twojej kreacji czułam się wyjątkowo".

Monika Jarosińska zagrała w serialu dwa tygodnie po operacji kręgosłupa