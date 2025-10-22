Monika Olejnik w "komunijnych rajstopkach" na gali Chopinowskiej. Udana stylizacja? To trzeba zobaczyć!

W Teatrze Wielkim Monika Olejnik pojawiła się w zestawie, który na pierwszy rzut oka wydawał się klasyczny: biała góra z golfem i rozkloszowana, kremowa spódnica tworzyły elegancki, pełen gracji look. Dopiero gdy dziennikarka odwróciła się na schodach, wszyscy mogli dostrzec odważne wycięcie, które ukazywało łydki. Dodatkowo jej nogi zdobiły białe rajstopy w kwieciste wzorki, które przywodziły na myśl stylizacje z dziecięcych lat - stąd skojarzenia z "komunijnym" akcentem.

Całość stylizacji Moniki Olejnik dopełniały brązowe, klasyczne szpilki oraz niedbale ułożone blond włosy, które nadawały całości lekko rockowego pazura. U boku dziennikarki pojawił się jej partner, Tomasz Ziółkowski, ubrany w elegancki czarny garnitur z jedwabnymi klapami. Para chętnie pozowała razem na czerwonym dywanie, wzbudzając niemałe zainteresowanie fotoreporterów.

Olejnik kolejny raz w tym samym stroju

To nie pierwszy raz, kiedy Monika Olejnik postawiła na tę białą suknię. Zaledwie kilka tygodni wcześniej wystąpiła w niej podczas ELLE Style Awards 2025 – wówczas stylizacja była pozbawiona rajstop, a look dopełniały czarne szpilki i złote, rzeźbiarskie kolczyki.

Monika Olejnik – nie boi się mody ani kontrowersji

Od lat wiadomo, że Monika Olejnik potrafi zaskakiwać modowymi decyzjami. Na gali Chopinowskiej ponownie udowodniła, że nie boi się łączyć klasyki z odważnymi detalami, nawet jeśli efekt wzbudza skrajne reakcje.

Jedni mogą uznać, że jej look był oryginalny i pełen dystansu, inni, że białe, koronkowe rajstopki przypominały te z dziecięcych uroczystości, co sprawiało, że poważna dziennikarka prezentowała się infantylnie. Jedno jest pewne – Monika Olejnik po raz kolejny sprawiła, że to właśnie o jej stylizacji mówi się najwięcej.

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?