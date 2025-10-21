Rusin i Olejnik skradły show na finale Konkursu Chopinowskiego! Jedna cała w czerni, druga zachwyciła w bieli… A potem się odwróciła!

To miał być wieczór muzyki, emocji i klasy. A jednak to nie laureaci XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przyciągnęli najwięcej spojrzeń, lecz gwiazdy z pierwszych rzędów. Kinga Rusin i Monika Olejnik pojawiły się na gali finałowej w kreacjach, o których mówiło się więcej niż o werdykcie jury.

  • Na gali finałowej Konkursu Chopinowskiego największe wrażenie zrobiły stylizacje Kingi Rusin i Moniki Olejnik.
  • Rusin postawiła czarną suknię o geometrycznym kroju, Olejnik – na białą stylizację z niespodzianką z tyłu.
  • Wśród gości pojawiły się także Maja Ostaszewska, Julia Pietrucha, Omena Mensah i Gosia Baczyńska, a uroczystość zaszczyciła para prezydencka – Karol i Marta Nawroccy.

Rusin w czerni – elegancja z rozmachem

Kinga Rusin pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnej, satynowej sukni o luźnym, geometrycznym kroju. Stylizacja od razu zwróciła uwagę – przypominała modową rzeźbę, a nie klasyczną wieczorową kreację. Prosty krój, ciężki materiał i delikatny połysk tkaniny sprawiły, że dziennikarka wyglądała nowocześnie, ale z wyraźnym ukłonem w stronę elegancji haute couture.

Rusin postawiła na minimalizm: delikatny makijaż w odcieniach nude, gładko upięte włosy z grzywką i małą, złotą torebkę w dłoni. Efekt? Stylowy dystans z wyczuciem proporcji. Wśród gości słychać było komentarze, że „wyglądała jak z paryskiego pokazu”.

Olejnik w bieli – klasyka z przewrotnym twistem

Z kolei Monika Olejnik po raz kolejny udowodniła, że nie boi się modowych eksperymentów. Na galę przyszła w komplecie w odcieniach śnieżnej bieli: dopasowany golf z krótkim rękawem połączyła z rozkloszowaną, nieregularną spódnicą w stylu artystycznej awangardy. Do tego dobrała białą torebkę i czarne szpilki.

Z przodu – klasyka i powściągliwość, z tyłu – totalne zaskoczenie. Gdy dziennikarka odwróciła się na schodach Teatru Wielkiego, odsłoniła koronkowe, białe rajstopy w kwiatowy wzór. Tył jej spódnicy był zdecydowanie krótszy niż przód. Ten detal kompletnie zmienił odbiór całej stylizacji: z eleganckiej w odważną i trochę buntowniczą, ale czy akurat na takie wydarzenie?

Gala pełna stylu i... kontrowersji

Choć werdykt jury wywołał gorącą dyskusję w środowisku muzycznym, sama gala miała wyjątkowy klimat – połączenie sztuki, klasy i show-biznesowego blichtru. Na czerwonym dywanie pojawiły się także Maja Ostaszewska w czarnej stylizacji z szerokimi ramionami, Julia Pietrucha w męskim smokingu z połyskiem, Katarzyna Dąbrowska w eleganckim czarnym kombinezonie oraz Omena Mensah z córką Vanessą – obie w efektownych turbanach w afrykańskie wzory.

Nie zabrakło też projektantki Gosi Baczyńskiej, która jak zwykle postawiła na czerń i blask. Wśród gości pojawiła się para prezydencka – prezydent RP Karol Nawrocki z żoną Martą, którzy zaprezentowali się w klasycznych, czarnych stylizacjach, doskonale wpisujących się w rangę wydarzenia.

Choć Konkurs Chopinowski to święto muzyki, tegoroczny finał pokazał, że czerwony dywan ma swoją moc. Kinga Rusin i Monika Olejnik udowodniły, że styl można pokazać na wiele sposobów – jedna przez nowoczesną prostotę, druga przez brawurowy gest i modowy żart. Ten wieczór miał więcej niż jednego zwycięzcę: pianistę Erica Lu oraz... dwie dziennikarki, które przyciągnęły wszystkie spojrzenia.

