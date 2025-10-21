Cały świat słuchał Chopina! Sensacyjne wyniki prestiżowego konkursu

Po kilku tygodniach pełnych muzycznych emocji poznaliśmy zwycięzcę XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Zwyciężył Amerykanin Eric Lu, zachwycając jurorów i publiczność niezwykłą interpretacją utworów mistrza. Polacy również nie pozostali w cieniu, zdobyli cenne wyróżnienia i uznanie krytyków.

Warszawa ponownie stała się centrum światowej pianistyki. XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przyciągnęła uwagę miłośników muzyki z całego globu. To wydarzenie, które co pięć lat gromadzi największe talenty młodego pokolenia, tradycyjnie dostarczyło widzom ogromnych emocji, napięcia i artystycznych wzruszeń. Gdy we wtorkową noc jury ogłaszało wyniki, wielu fanów z zapartym tchem śledziło relację do późnych godzin.

Wyniki konkursu chopinowskiego

Tegoroczny konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem, do przesłuchań zgłosiło się aż ponad 600 pianistów z całego świata, z czego 84 zostało zakwalifikowanych do głównej części wydarzenia. Wśród nich znaleźli się reprezentanci aż kilkunastu krajów, a w finałowym etapie, najlepsi z najlepszych, którzy walczyli o najwyższe trofeum.

Polskę reprezentował Piotr Alexewicz, jeden z najmłodszych uczestników ostatniego etapu. Na scenie Filharmonii Narodowej wystąpili również: Kevin Chen z Kanady, David Khrikuli z Gruzji, Shiori Kuwahara z Japonii, Tianyou Li, Tianyao Lyu i Zitong Wang z Chin, a także Vincent Ong z Malezji, Miyu Shindo z Japonii i William Yang ze Stanów Zjednoczonych.

Werdykt jury ogłoszono dopiero po godzinie drugiej w nocy! Ostatecznie zwycięzcą został Eric Lu, reprezentujący USA. Pianista, znany już z wcześniejszych sukcesów, zachwycił dojrzałością interpretacji, subtelnością dźwięku i wyjątkową emocjonalnością. Drugie miejsce zajął Kevin Chen z Kanady, a trzecie Zitong Wang z Chin.

Polak, Piotr Alexewicz, mimo że nie stanął na podium, znalazł się tuż za czołówką, ex aequo na piątym miejscu z Vincentem Ongiem z Malezji. Jury podkreślało jego wyjątkową muzykalność i techniczną precyzję.

Zwycięzcy otrzymali nie tylko medale, ale i wysokie nagrody finansowe:

  • Eric Lu - 60 tys. euro,
  • Kevin Chen - 40 tys. euro,
  • Zitong Wang - 35 tys. euro.

Kolejne miejsca nagrodzono kwotami od 30 do 20 tys. euro. To jednak nie wszystko, organizatorzy przyznali również nagrody specjalne, które trafiły do pianistów wyróżniających się w konkretnych kategoriach wykonawczych.

Szczególne powody do dumy mieli polscy artyści:

  • Yehuda Prokopowicz otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków,
  • Adam Kałduński – Nagrodę im. Belli Davidovich za interpretację ballady.
  • Pozostałe wyróżnienia trafiły do pianistów z Azji – m.in. Tianyao Lyu za koncert fortepianowy i Tianyou Li za poloneza.

