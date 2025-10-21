Cały świat słuchał Chopina! Sensacyjne wyniki prestiżowego konkursu

Warszawa ponownie stała się centrum światowej pianistyki. XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przyciągnęła uwagę miłośników muzyki z całego globu. To wydarzenie, które co pięć lat gromadzi największe talenty młodego pokolenia, tradycyjnie dostarczyło widzom ogromnych emocji, napięcia i artystycznych wzruszeń. Gdy we wtorkową noc jury ogłaszało wyniki, wielu fanów z zapartym tchem śledziło relację do późnych godzin.
Zobacz też: Wiemy, kto zagra w II etapie XIX Konkursu Chopinowskiego! Polska z mocną reprezentacją
Wyniki konkursu chopinowskiego
Tegoroczny konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem, do przesłuchań zgłosiło się aż ponad 600 pianistów z całego świata, z czego 84 zostało zakwalifikowanych do głównej części wydarzenia. Wśród nich znaleźli się reprezentanci aż kilkunastu krajów, a w finałowym etapie, najlepsi z najlepszych, którzy walczyli o najwyższe trofeum.
Polskę reprezentował Piotr Alexewicz, jeden z najmłodszych uczestników ostatniego etapu. Na scenie Filharmonii Narodowej wystąpili również: Kevin Chen z Kanady, David Khrikuli z Gruzji, Shiori Kuwahara z Japonii, Tianyou Li, Tianyao Lyu i Zitong Wang z Chin, a także Vincent Ong z Malezji, Miyu Shindo z Japonii i William Yang ze Stanów Zjednoczonych.
Werdykt jury ogłoszono dopiero po godzinie drugiej w nocy! Ostatecznie zwycięzcą został Eric Lu, reprezentujący USA. Pianista, znany już z wcześniejszych sukcesów, zachwycił dojrzałością interpretacji, subtelnością dźwięku i wyjątkową emocjonalnością. Drugie miejsce zajął Kevin Chen z Kanady, a trzecie Zitong Wang z Chin.
Polak, Piotr Alexewicz, mimo że nie stanął na podium, znalazł się tuż za czołówką, ex aequo na piątym miejscu z Vincentem Ongiem z Malezji. Jury podkreślało jego wyjątkową muzykalność i techniczną precyzję.
Zwycięzcy otrzymali nie tylko medale, ale i wysokie nagrody finansowe:
- Eric Lu - 60 tys. euro,
- Kevin Chen - 40 tys. euro,
- Zitong Wang - 35 tys. euro.
Kolejne miejsca nagrodzono kwotami od 30 do 20 tys. euro. To jednak nie wszystko, organizatorzy przyznali również nagrody specjalne, które trafiły do pianistów wyróżniających się w konkretnych kategoriach wykonawczych.
Szczególne powody do dumy mieli polscy artyści:
- Yehuda Prokopowicz otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków,
- Adam Kałduński – Nagrodę im. Belli Davidovich za interpretację ballady.
- Pozostałe wyróżnienia trafiły do pianistów z Azji – m.in. Tianyao Lyu za koncert fortepianowy i Tianyou Li za poloneza.
Zobacz też: Niebywały skandal na Konkursie Chopinowskim! Puściły wszystkie hamulce. "Chamstwo i podłość"
Zobacz naszą galerię: Piotr Alexewicz: Kim jest jedyny Polak w finale Konkursu Chopinowskiego?