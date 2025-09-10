Monika Olejnik zareagowała na rosyjskie drony w Polsce. "To nie jest czas na głupie i bezsensowne konflikty"

Nocne wydarzenia wywołały masę emocji i lawinę spekulacji. Gdy w nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko, większość Polaków nie miała o niczym pojęcia. Wieści rozeszły się dopiero rano. Obecnie trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków dronów. Pewne jest, że to, co się stało, nie pozostawiło nikogo obojętnym.

Swój komentarz w sprawie pozostawiła Monika Olejnik, która opisała na Facebooku i Instagramie własny punkt widzenia, a także zaapelowała o rozwagę i spokój.

Monika Olejnik o rosyjskich dronach zestrzelonych przez polskie wojsko. Ważne słowa

Monika Olejnik od dekad para się dziennikarstwem politycznym. Jest doskonale zaznajomiona z tym, co aktualnie dzieje się w naszym kraju i nie tylko. Jej opinia ma znaczenie dla wielu widzów czy internautów. Choć akcja z dronami w roli głównej była głośno komentowana już od samego rana, a nawet w nocy, Olejnik dopiero kilka godzin później opublikowała dość długi wpis w sieci.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską, nasza przestrzeń została naruszona. Czas na poważne Państwo ponad podziałami! Mam nadzieję, że jedności będzie trwała jak najdłużej. To nie jest czas na głupie i bezsensowne konflikty pomiędzy politykami! Polska musi być jednością - zaczęła dziennikarka, apelując do polityków, ale i do obywateli.

I dodała, by sprawdzać źródła informacji oraz nie ulegać manipulacji. Podkreśliła, co warto robić w razie kontaktu z zestrzelonym dronem:

Sprawdzajcie proszę wszystkie informacje w wiarygodnych źródłach - TVN24. Nie ulegajmy fake newsom, nie ulegajmy manipulacji! Wojsko apeluje - w przypadku znalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżajcie się do nich, nie dotykajcie. To ważne, dzwońcie na nr 112! Zachowajmy spokój.

Olejnik cytuje prezydenta Francji

Zestrzelenie dronów poruszyło polityków w Polsce, ale także w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Olejnik zacytowała słowa prezydenta Francji.

"Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną podczas ataku przeprowadzonego przez Rosję na Ukrainę jest po prostu nie do przyjęcia. Potępiam to w najostrzejszych słowach. Wzywam Rosję do zakończenia tej niebezpiecznej eskalacji. Ponownie wyrażam pełną solidarność z narodem polskim i jego rządem. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa sojuszników" - napisał Emmanuel Macron. W takiej sytuacji pomyślmy, proszę, z empatią o Ukrainie, która jest atakowana bez przerwy. To czas na wzajemną życzliwość! To czas na budowanie bezpieczeństwa. Uważajcie, proszę, na dezinformację! Nie ulegajmy panice - zakończyła Olejnik.

