Monika Richardson małżeństwa i związki

Monika Richardson obecnie jest singielką, co w jej przypadku jest raczej nietypowe. Była gwiazda TVP ma za sobą wiele związków z mężczyznami. Na studiach spotykała się z Przemysławem Pohrybieniukiem, który potem został dyrektorem zarządzającym Kulczyk Foundation. Później dziennikarka wyszła za Willa Richardson i przyjęła jego nazwisko. Po rozwodzie z Amerykaninem z kolei związała się ze Szkotem Jamie'm Malcolmem. Z nim także stanęła na ślubnym kobiercu. Jednak i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Trzecim mężem Moniki Richardson był Zbigniew Zamachowski. To małżeństwo także zakończyło się rozwodem. Potem była gwiazda TVP związana była z przedsiębiorcą Konradem Wojterkowskim i ze wspomnianym Arturem. Z nimi jednak dziennikarka nie brała już ślubu. O ile sporo wiadomo o trzecim mężu Moniki Richardson - Zbigniewie Zamachowskim, o tyle wiedza o Willu Richardsonie i Jamie'm Malcolmie nie jest powszechna. Kim są zagraniczni mężowie Moniki Richardson?

Monika Richardson zagraniczni mężowie. Kim są Will Richardson i Jamie Malcolm?

Pierwszy z panów - Will Richardson - realizuje się jako dziennikarz i podróżnik. Monika Richardson wyszła za niego, mając 23 lata. Małżeństwo ostatecznie rozpadło się pięć lat później. W 2021 roku głośno było o tym, że Will Richardson współpracuje z TV Republika, gdzie prowadził program "There's a Will". Ciekawostką jest to, że dziennikarka nazwiska po Amerykaninie pozbyła się po ślubie z Zamachowskim. Po rozstaniu z aktorem jednak znów nazywa się Richardson. Drugi mąż dawnej gwiazdy TVP - Szkot Jamie Malcolm - to były pilot RAF. Mężczyzna poślubił Monikę Richardson w 2001 roku. Rozwód nastąpił 11 lat później. Z Malcolmem dziennikarka ma dwójkę dzieci - syna Tomasz i córkę Zosię. Siłą rzeczy w okresie dorastania sporo czasu spędzały one ze Zbigniewem Zamachowskim. Zdaje się, ze nie był to dla nich najlepszy czas.

Moje dzieci wzrastały, na szczęście głównie ze swoim tatą (Jamiem Malcolmem - red.), a potem miały okres dorastania podczas mojego związku ze Zbyszkiem Zamachowskim. I ten okres wspominają gorzej. Nie utrzymują z nim kontaktu

- zdradziła Monika Richardson w programie "The Richardson Talk".

