Będzie hit?

Morgane Polański jako legendarna Krystyna Skarbek. Córka Polańskiego i Seigner zagra słynną polską agentkę

Losy Krystyny Skarbek - nieustraszonej agentki brytyjskiego wywiadu z czasów II wojny światowej to idealna baza do scenariusza filmowego. Z historii skorzystali twórcy filmu "The Partisan". Główną rolę w tym thrillerze szpiegowskim zaproponowano Morgane Polański, córce Romana Polańskiego i Emanuelle Seigner. Młodej aktorce na planie towarzyszyć będą Agata Kulesza i Malcolm McDowell.