Moś w czerwieni, Woźniak-Starak w brązie i Bołądź w czerni. Która najlepiej?

Julita Buczek
2025-10-18 21:59

W sobotni wieczór w Warszawie odbył się finał 16. edycji plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności, wydarzenia, które od lat łączy świat show-biznesu z ideą pomagania. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe nazwiska polskiej sceny medialnej, a błysk fleszy mieszał się z emocjami i wzruszeniem. Wśród gości nie zabrakło Agnieszki Woźniak-Starak, Olgi Bołądź i Kasi Moś, które swoją obecnością i kreacjami przyciągnęły uwagę fotoreporterów.

Gala Gwiazdy Dobroczynności to jedno z tych wydarzeń, które łączą blask fleszy z autentycznym przesłaniem. Od 16 lat plebiscyt organizowany jest po to, by uhonorować osoby publiczne wykorzystujące swoją popularność w służbie innym, wspierające fundacje, akcje charytatywne i inicjatywy społeczne. Tegoroczna edycja odbyła się w jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w stolicy.

Tłum gwiazd na imprezie dobroczynności

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które od lat angażują się w działania pomocowe, a ich obecność dodała wydarzeniu wyjątkowego splendoru. Wśród nich błyszczała Agnieszka Woźniak-Starak, która zachwyciła elegancją i klasą. Prezenterka wybrała długą, brązową suknię o prostym, ale niezwykle efektownym kroju, która doskonale podkreślała jej smukłą sylwetkę.  

Nie mniejsze wrażenie zrobiła Olga Bołądź, aktorka znana z zaangażowania społecznego. Tego wieczoru postawiła na klasyczną czerń w niebanalnym wydaniu. Kasia Moś, wokalistka o anielskim głosie, wniosła natomiast do sali odrobinę ognia. Pojawiła się w spektakularnej czerwonej sukni, która przykuwała uwagę nie tylko kolorem, ale i krojem, podkreślającym jej figurę.

Nie sposób było też nie zwrócić uwagi na Katarzynę Dowbor, która tego wieczoru postawiła na elegancki, ale odważny zestaw. Dziennikarka zaprezentowała się w czarnych, dopasowanych spodniach i efektownym złotym żakiecie, który pięknie podkreślał jej rudą fryzurę i promienny uśmiech. Stylizacja łączyła szyk z nowoczesnością.

Na gali nie zabrakło też innych znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wydarzenie, jak co roku, stało się okazją nie tylko do spotkań towarzyskich, ale przede wszystkim do rozmów o znaczeniu dobroczynności i odpowiedzialności społecznej osób publicznych.  

Moś w czerwieni, Woźniak-Starak w brązie i Bołądź w czerni. Która najlepiej?
20 zdjęć
