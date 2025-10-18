Moś w czerwieni, Woźniak-Starak w brązie i Bołądź w czerni. Która najlepiej?

Gala Gwiazdy Dobroczynności to jedno z tych wydarzeń, które łączą blask fleszy z autentycznym przesłaniem. Od 16 lat plebiscyt organizowany jest po to, by uhonorować osoby publiczne wykorzystujące swoją popularność w służbie innym, wspierające fundacje, akcje charytatywne i inicjatywy społeczne. Tegoroczna edycja odbyła się w jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w stolicy.

Zobacz też: Tłum gwiazd na imprezie #lubiesiebie. Klasyczna Trzepiecińska, czerwona Kumorek i Bojarska-Ferenc z torebką za krocie

Tłum gwiazd na imprezie dobroczynności

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które od lat angażują się w działania pomocowe, a ich obecność dodała wydarzeniu wyjątkowego splendoru. Wśród nich błyszczała Agnieszka Woźniak-Starak, która zachwyciła elegancją i klasą. Prezenterka wybrała długą, brązową suknię o prostym, ale niezwykle efektownym kroju, która doskonale podkreślała jej smukłą sylwetkę.

Nie mniejsze wrażenie zrobiła Olga Bołądź, aktorka znana z zaangażowania społecznego. Tego wieczoru postawiła na klasyczną czerń w niebanalnym wydaniu. Kasia Moś, wokalistka o anielskim głosie, wniosła natomiast do sali odrobinę ognia. Pojawiła się w spektakularnej czerwonej sukni, która przykuwała uwagę nie tylko kolorem, ale i krojem, podkreślającym jej figurę.

Zobacz też: Roznerski szczerzy ząbki, Kubicka w sztruksie i Cielecka w czerni. Tłum gwiazd na premierze filmu "Przepiękne!"

Nie sposób było też nie zwrócić uwagi na Katarzynę Dowbor, która tego wieczoru postawiła na elegancki, ale odważny zestaw. Dziennikarka zaprezentowała się w czarnych, dopasowanych spodniach i efektownym złotym żakiecie, który pięknie podkreślał jej rudą fryzurę i promienny uśmiech. Stylizacja łączyła szyk z nowoczesnością.

Na gali nie zabrakło też innych znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wydarzenie, jak co roku, stało się okazją nie tylko do spotkań towarzyskich, ale przede wszystkim do rozmów o znaczeniu dobroczynności i odpowiedzialności społecznej osób publicznych.

Zobacz też: Szokujące kulisy "Naszego Nowego Domu"! Co Katarzyna Dowbor robiła, gdy gasły światła kamer?

Zobacz naszą galerię: Moś w czerwieni, Woźniak-Starak w brązie i Bołądź w czerni. Która najlepiej?

Sonda Interesujesz się modą? Tak, zawsze podążam za trendami Tylko trochę, ale nie zdominowała ona mojej szafy Nie, wcale mam swój styl i tego się trzymam