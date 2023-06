Mowę odbiera po tym, co zrobiła Woźniak-Starak tuż przed zwolnieniem. Zachował się dowód

Czystki w "Dzień Dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak do pracy podchodziła z pasją

Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek, Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme kończą współpracę z "Dzień Dobry TVN. To wiadomość spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Roszady w TVN są szczególnie bolesne dla Agnieszki Woźniak-Starak, która na telewizji śniadaniowej zjadła zęby, a do swojej pracy podchodziła z niezwykłą pasją. Niedawno nawet tuż przed wejściem na antenę przeżyła chwile grozy, gdy jeden z kolegów poinformował ją, że kosz spadł na jej samochód. Na szczęście szybko okazało się, że wiadomość jest mocno podkoloryzowana. Z kolei kilka dni później doszło do niezręcznej sytuacji już w samym programie "Dzień Dobry TVN, gdy Agnieszka Woźniak-Starak oceniła komentarz Marcina Prokopa jako "seksistowski". Wygląda na to, że dziennikarka absolutnie nie spodziewała się zwolnienia ze śniadaniówki. Dzień przed ogłoszeniem decyzji zamieściła bowiem wymowny wpis na Instagramie.

Agnieszka Woźniak-Starak prze zwolnieniem pędziła do pracy

Agnieszka Woźniak-Starak wrzuciła do sieci zdjęcie zrobione w warszawskim Śródmieściu z podpisem: "Pędzę do pracy". Na twarzy prezenterki malował się - raczej nie zwiastujący problemów - uśmiech. Wszystko wskazuje na to, że była to cisza przed burzą, Na szczęście w trudnych momentach Agnieszka Woźniak-Starak może liczyć na wiernych fanów. - Agnieszko…jak się dowiedziałem, że nie będziesz już prowadziła DDTVN, aż mi łzy poleciały… Byłaś i jesteś profesjonalistką, wyjątkową osobą w świecie dziennikarzy. Dziękuje Ci, że pięknie zaczynałem z Tobą dzień przed TV! Mam nadzieję, że to czas na nowe lepsze doświadczenie, na które ogromnie zasługujesz. Ściskam najmocniej i dziękuje raz jeszcze za wszystko - napisał jeden z nich.