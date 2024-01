Mrożące krew w żyłach wspomnienia Edyty Golec. Było niebezpieczenie! Wynajęła z mężem ochronę!

ogg 22:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Edyta Golec i Łukasz Golec to jedno z najpopularniejszych małżeństw w Polsce. Choć wielokrotnie pojawiały się plotki o kryzysie i rozwodzie pary, to oni sukcesywnie dementują doniesienia i nieprzerwanie trwają przy sobie na dobre i na złe. Ostatnio wróciła pamięcią do ich wesela. Jak się okazuje, musieli wynająć ochronę!