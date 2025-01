Muniek Staszczyk nie oszczędził Telewizji Republika. Mocne słowa kilka miesięcy po tym, jak sam u nich gościł

Autor:

Muniek Staszczyk trafił do Telewizji Republika, bo poprosiła go o to znajoma z parafii. Jak stwierdził w niedawnym wywiadzie, poszedł porozmawiać o papieżu, a nie polityce, ale wizyta w stacji nie skończyła się dla niego najlepiej. Został zhejtowany i musiał tłumaczyć się swoim wiernym fanom.

Wszystko przez to, że Muniek, mimo gorliwej wiary, uchodzi za bardzo otwartą osobę, a Telewizja Republika ma wyraźnie prawicowe nastawienie.

Muniek Staszczyk w Republice. Narobił zamieszania

Kilka miesięcy temu Muniek Staszczyk pojawił się Telewizji Republika, a konkretnie w programie "Wstajemy", gdzie opowiedział o swojej wierze. Piosenkarz, który jest mocno przywiązany do religii katolickiej, zdradził, że Jan Paweł II był dla niego bardzo ważną osobą.

Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 roku, do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. (...) Przez całe moje życie się przewijał - mówił muzyk.

Po tym, jak piosenkarz udzielił wywiadu w kontrowersyjnej stacji, postanowił wytłumaczyć się przed fanami. Okazuje się bowiem, że dotknął go niespotykany wcześniej hejt.

Niektórych z was mogła zaskoczyć moja obecność w TV Republika, pojawiają się głosy krytyki: Przecież napisałeś Polę, wystąpiłeś na Pol’And’Rocku u Jurka Owsiaka! Co ty, Muniek, odwalasz? Chcę, żebyście wiedzieli, że ja nie dzielę Polaków na prawaków i lewaków, gejów i białych heteroseksualnych. Polaryzacja społeczeństwa poczyniła wielkie zło - pisał Staszczyk w sieci.

Muniek Staszczyk krytykuje Telewizję Republika. Dostało się Annie Popek

Choć od rozmowy Muńka z Anną Popek w Republice nie minęło wiele czasu, piosenkarz zmienił zdanie o stacji. W rozmowie z "Wprost" powiedział sporo ostrych rzeczy i o kanale telewizyjnym, i o samej Popek.

Ta pani Popek była zawodową dziennikarką śniadaniową, ale jak potem, po fakcie, przyjrzałem się telewizji, zainteresowałem, obejrzałem, to zobaczyłem poziom bardzo niski, prymitywny poziom dziennikarstwa... To było jak w mojej piosence "Pola": "Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit". Nie wiedziałem, że to jest aż tak po chamsku, Telewizja Polska przy tym to była "soft machine" - wyznał gwiazdor.

Muniek miał świadomość tego, do jakiej stacji idzie, ale nie sądził, że mimo braku tematu, a nawet kontekstu politycznego, i tak zostanie w sieci zlinczowany za samo pojawienie się w programie dawnej gwiazdy TVP, która przeszła do Telewizji Republika po zmianie władzy w Polsce.

Wiedziałem, że to telewizja o prawicowym profilu, ale nasza rozmowa nie miała nic wspólnego z polityką. Zresztą wcześniej poprosiłem panią Popek, żeby nie było żadnych politycznych kontekstów, bo nie chcę być z nikim utożsamiany. Po tym wywiadzie... wymiękłem. Wiedziałem, że społeczeństwo jest podzielone, ale nie spodziewałem się, że w ludziach drzemią takie emocje. Teksty w stylu: "Nigdy nie kupię twoich płyt" czy "Nie pójdę na koncert" to dla mnie jakiś absurd - stwierdził zaskoczony.

Po tym, jak Muniek udzielił wywiadu w Republice, a jego fani wyrazili się na ten temat raczej niepochlebnie, Anna Popek na Instagramie pisała:

Zapraszając Muńka do studia, chciałam, żeby po prostu opowiedział o swoim życiu przemienionym przez wiarę. To była serdeczna, szczera i bardzo przyjacielska rozmowa. I taki był też jej wydźwięk, do czasu gdy nie zabrały się za jej ocenianie wszystkie te jedynie słuszne "autorytety", ludzie, w których żyłach zamiast krwi płynie zazdrość, zawiść i nieuzasadnione poczucie wyższości. Zakompleksiona banda, której wydaje się, że ma rację i moralne prawo do oceny, wyszydzenia, obrażania innych. Jednym słowem "elita". I są to zazwyczaj ci ludzie, którzy bredzą o poczuciu wolności, prawie do decydowania o sobie, o prawie do własnego zdania.

Tak kiedyś wyglądał Muniek Staszczyk. Na starych zdjęciach ciężko go rozpoznać