Legendarny perkusista zespołu Papa Dance walczy o sprawność

Tadeusz Łyskawa to postać doskonale znana fanom polskiej muzyki rozrywkowej lat 80. i 90. Jako perkusista współtworzył zespół Papa Dance, z którym występował z przerwami aż do 2007 roku. Niestety, dziś 61-letni muzyk zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które niemal całkowicie wykluczyły go z życia publicznego.

W styczniu 2023 roku Łyskawa przeszedł udar niedokrwienny mózgu, który drastycznie odmienił jego codzienność. Muzyk cierpi na niedowład prawej ręki i nogi oraz afazję — zaburzenie mowy, które uniemożliwia mu swobodną komunikację. To właśnie ten ostatni objaw najmocniej odbija się na jego relacjach z bliskimi.

Brak kontaktu z synkiem największym dramatem muzyka

Jak ujawnił Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, Tadeusz Łyskawa najbardziej cierpi z powodu ograniczonego kontaktu z pięcioletnim synem. Choroba odebrała mu możliwość prowadzenia zwykłej rozmowy z dzieckiem.

Ma małego syna i chce się z nim porozumiewać. Bardzo ciężko ćwiczy, stara się

- mówi Kopeć w rozmowie z "Faktem".

Muzyk przechodzi intensywną rehabilitację, zarówno ruchową, jak i logopedyczną. Każdy dzień to walka o najmniejszy postęp — o możliwość wypowiedzenia prostych słów, o kontakt wzrokowy i emocjonalny, który teraz często zastępuje rozmowę. Jego największym marzeniem jest znów móc porozmawiać z synkiem tak jak dawniej.

Trudna sytuacja życiowa i finansowa Tomasza Łyskawy. Pomaga fundacja i była żona

Tadeusz Łyskawa obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej, ponieważ wymaga całodobowej opieki. Koszty jego pobytu w placówce pokrywane są z wynajmu mieszkania, a środki na kosztowną rehabilitację zapewnia Polska Fundacja Muzyczna, która od półtora roku wspiera muzyka. Niestety, wpływy z darowizn bywają nieregularne, co stwarza problemy z kontynuacją leczenia.

Muzyk nie może liczyć na rentę z ZUS, ponieważ nie spełnia wymogów dotyczących liczby przepracowanych i oskładkowanych lat. W trudnych chwilach wspiera go była żona i dawny kolega z zespołu - Paweł Stasiak.

Polska Fundacja Muzyczna nie ustaje w staraniach, by zebrać środki na dalszą rehabilitację Tadeusza Łyskawy. Ci, którzy chcą wesprzeć artystę, mogą dołączyć do prowadzonej przez nią zbiórki.

