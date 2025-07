Ewa Chodakowska nieczęsto publicznie dzieli się aż tak wielkimi emocjami. Tym razem jednak nie mogła milczeć. W najnowszym wpisie opublikowanym na Instagramie zdradziła, że zakończyła współpracę z firmą Diagnostyka. Jednak to nie samo zakończenie współpracy było powodem jej smutku. Trenerka otrzymała tysiące nieprzyjemnych wiadomości i oskarżeń – głównie o to, że "robi wszystko dla pieniędzy". Jak wyznała, było to dla niej ciosem, ponieważ – jak twierdzi – nigdy nie działała z pobudek czysto komercyjnych.

Ewa Chodakowska z wielką szramą na wizerunku

Ewa Chodakowska w obszernym wpisie przyznała, że kampanią chciała pomagać. Wielokrotnie mówiła, że promocja zdrowia, zachęcanie kobiet do badań i dbania o siebie to nie tylko część jej pracy, ale i życiowa misja. W emocjonalnym tonie podkreśliła, że współpraca z firmą nie była nastawiona tylko na zysk.

Chcę to jasno podkreślić: motywacją do udziału w tym projekcie nigdy nie były pieniądze. Chciałam pomóc. Moją intencją zawsze była i jest troska o Was. O Wasze zdrowie, samopoczucie, siłę. Nie kieruje mną chciwość. Kieruje mną serce - pisze Chodakowska.

W dalszej części wpisu odniosła się także do hejtu, z którym mierzy się od lat. Przyznała, że choć z pozoru wydaje się silna, to czasem nie jest w stanie udźwignąć fali nienawiści, jaka spływa na nią w internecie. Z jej wpisu wynika, że rozważa przerwę od mediów społecznościowych, by odzyskać równowagę psychiczną.

To moment, w którym stawiam granicę. To moment, w którym pęka coś we mnie - czytamy w sieci.

Chodakowska chciała sprzedawać badania na ednometriozę

Ewa Chodakowska próbowała sprzedawać pakiety badań na endometriozę. Okazuje się jednak, że pakiet, który zawierał w sobie morfologię, badanie krwi pod kątem witaminy D - nie mogą jasno określić czy ma się endometriozę. Jakby tego było mało, badania te nie są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów!

Z uwagi na sporą liczbę komentarzy, uderzających w wiarygodność pakietu, pomimo wyraźnej informacji o jego pomocniczej funkcji - specjaliści diagnostyki, podjęli decyzje o usunięciu tego pakietu z oferty - napisała w sieci Chodakowska.

Ewa jakiś czas temu wydała oświadczenie, w którym przyznała, że pakiet mógł być mylący.

Przepraszam. Przepraszam każdą kobietę, która poczuła się oszukana. Przepraszam za nieścisłość, która mogła wzmocnić poczucie niezrozumienia, samotności i frustracji. Dotknęłam wrażliwego miejsca – rany zbiorowej, jaką jest endometrioza. To choroba, która wciąż jest bagatelizowana. To temat, o którym mówi się za mało, za cicho, za późno - pisała w sieci smutna Chodakowska.

