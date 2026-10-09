Na pogrzebie Przemysława Brannego zabrakło ważnej osoby! Nie wspomniał o nim słowem

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-09 19:43

W piątek, 9. października rodzina, przyjaciele i przedstawiciele środowiska artystycznego pożegnali Przemysława Brannego. Aktor i wokalista zmarł 3. października w wieku 55 lat. Na uroczystości na cmentarzu Rakowickim w Krajkowie pojawiło się wiele gwiazd, wśród nich Olga Szomańska, z którą Branny zaśpiewał legendarny przebój Piotra Rubika: "Niech mówią, że to nie jest miłość". Ale twórca utworu nie pojawił się na uroczystości. W mediach społecznościowych nie pożegnał też "swojego" wokalisty.

Przemysław Branny przez ponad 30. lat związany był z krakowskim Teatrem Bagatela. Na scenie stworzył wiele ról, a jego talent doceniali również miłośnicy muzyki. Fani pokochali go za duet z Olgą Szomańską w hicie "Niech mówią, że to nie jest miłość" z oratorium "Tu Es Petrus" Piotra Rubika.

Uroczystości pogrzebowe Brannego rozpoczęły się o godz. 14.20 w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego towarzyszyły osoby, z którymi przez lata pracował na scenie, przyjaciele, znani przedstawiciele środowisk twórczych. 

Wielkie gwiazdy na pogrzebie Brannego

Wśród żałobników znaleźli się m.in.: Olga Szomańska, Krzysztof Materna, Urszula Grabowska, Janusz Radek. Niestety, Piotr Rubik, który na co dzień żyje i pracuje w USA, nie pojawił się na uroczystości. Na swoim profilu na Instagramie, artysta jak dotąd nie pożegnał gwiazdy, która wyśpiewała mu największy przebój.   

Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej Przemysła Branny spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

Zamiast kwiatów prośba o wsparcie domu Artystów Weteranów w Skolimowie 

Bliscy Brannego poprosili żałobników, aby zamiast kwiatów wsparły "grosikiem" Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Teatr Bagatela, z którym aktor był związany przez ponad 30 lat w poruszającym wpisie przypomniał, jak wiele ról i relacji pozostawił po sobie artysta.

Przemysław Branny zmarł 3 października 2026 r. Miał 55 lat.

Zobacz też: Pogrzeb Przemysława Brannego. Złota urna i ogromne serce z czerwonych kwiatów, a na nim napis: "Kochamy cię"

Na pogrzebie Przemysława Brannego zabrakło ważnej osoby! Nie wspomniał o nim słowem
Galeria zdjęć 39
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

OLGA SZOMAŃSKA
URSZULA GRABOWSKA
PIOTR RUBIK
JANUSZ RADEK
KRZYSZTOF MATERNA