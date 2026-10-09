Na pogrzebie Przemysława Brannego zabrakło ważnej osoby! Nie wspomniał o nim słowem

Przemysław Branny przez ponad 30. lat związany był z krakowskim Teatrem Bagatela. Na scenie stworzył wiele ról, a jego talent doceniali również miłośnicy muzyki. Fani pokochali go za duet z Olgą Szomańską w hicie "Niech mówią, że to nie jest miłość" z oratorium "Tu Es Petrus" Piotra Rubika.

Uroczystości pogrzebowe Brannego rozpoczęły się o godz. 14.20 w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego towarzyszyły osoby, z którymi przez lata pracował na scenie, przyjaciele, znani przedstawiciele środowisk twórczych.

Wielkie gwiazdy na pogrzebie Brannego

Wśród żałobników znaleźli się m.in.: Olga Szomańska, Krzysztof Materna, Urszula Grabowska, Janusz Radek. Niestety, Piotr Rubik, który na co dzień żyje i pracuje w USA, nie pojawił się na uroczystości. Na swoim profilu na Instagramie, artysta jak dotąd nie pożegnał gwiazdy, która wyśpiewała mu największy przebój.

Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej Przemysła Branny spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

Zamiast kwiatów prośba o wsparcie domu Artystów Weteranów w Skolimowie

Bliscy Brannego poprosili żałobników, aby zamiast kwiatów wsparły "grosikiem" Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Teatr Bagatela, z którym aktor był związany przez ponad 30 lat w poruszającym wpisie przypomniał, jak wiele ról i relacji pozostawił po sobie artysta.

Przemysław Branny zmarł 3 października 2026 r. Miał 55 lat.

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