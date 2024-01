Na żonę Macieja Stuhra po jej głośnym wpisie spadł OGROMNY HEJT! Dostaje groźby!

Dorota Szelągowska przejdzie do TVP? Padła data ewentualnego transferu!

Żony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego udzieliły wywiadu w TV Republika, który przeprowadziła Danuta Holecka. W trakcie rozmowy poruszono temat nastrojów panujących w domach podczas nieobecności polityków, którzy przebywają w areszcie. Romualda Wąsik wspomniała, że nie potrafi sobie poradzić z systemem grzewczym w domu. Ten wywiad odbił się szerokim echem! Wystąpienie skomentowała między innymi Katarzyna Błażejewska-Stuhr, która dodała zdjęcie z wymownym opisem, który nawiązuje do problemów Romualdy Wąsik.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr zadrwiła z Romualdy Wąsik. Teraz spada na fala hejtu! Grożą jej!

Katarzyna Błażejewska-Stuhr, która w poniedziałek opublikowała wpis, w którym wbiła szpilę żonie Macieja Wąsika.

- Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze, ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję. Awaria pieca skłania mnie do tego, żeby o samodzielności kilka słów powiedzieć[...] - napisała na Instagramie.

Jej wpis rozgrzał Instagram do czerwoności, a na nią spadła od tamtej pory fala hejtu. Jej zdaniem wzburzeni internauci źle zinterpretowali narrację. W rozmowie z "Plejadą" wyznała, że dostaje groźby i wyzwiska.

- Groźby śmierci, które dostaję, i wyzwiska w ilościach masowych są bardzo nieprzyjemne, i mam ogromny żal, że ten post został przedrukowany. Moje social media są dla moich obserwatorów, którzy rozumieją, co piszę. Wydaje mi się to kuriozalne, i sądzę, że każdy, kto przeczytał post, wie, o czym on jest - powiedziała "Plejadzie".

