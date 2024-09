Agnieszka Chylińska w trakcie wakacji była m.in. gwiazdą Top of the Top Sopot Festival 2024. Wsród publiczności znalazły się osoby, które machały specjalnie przygotowanymi na tę okazję szalikami z napisem "I love Agnieszka". Atmosfera była niesamowita.

- stwierdził prowadzący imprezę Damian Michałowski. Agnieszka Chylińska nie spodziewała się aż tak ciepłego przyjęcia (pod artykułem prezentujemy zdjęcia z tego koncertu)

Co to za szaliki w ogóle?! Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, ale bardzo wam dziękuję. Nie sądziłam, że spotka mnie coś tak pięknego po trzydziestu latach i to w moim mieście