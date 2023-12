Nagle przestali nagrywać "Jaka to melodia?"! Rafał Brzozowski straci pracę?

Teleturniej muzyczny "Jaka to melodia?" ma teraz przerwę w nagrywaniu nowych odcinków. Telewizja pokazuje jedynie powtórki. - Artyści dowiedzieli się w ostatniej chwili o tej decyzji - informuje Pomponik. Biuro prasowe TVP na razie milczy w tej sprawie. Czy Rafał Brzozowski ma się czego obawiać? Znany piosenkarz program prowadzi od 2019 roku, kiedy to zamienił się rolami z Norbim, który teraz jest gospodarzem "Koła fortuny".

Od kiedy Brzozowski prowadzi "Jaka to melodia?", to teleturniej sukcesywnie traci widzów. Ostatni sezon emitowany w okresie od 28 sierpnia do 11 września 2023 roku oglądało 775 tysięcy osób. To o 270 tys. widzów mniej niż rok wcześniej - wynika z danych przedstawionych przez serwis Wirtualnemedia.pl. Czy spadek oglądalności spowoduje, że "Jaka to melodia?" zniknie z anteny TVP? Czas pokaże.