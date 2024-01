Najnowszy wpis Doroty z „Rolnik szuka żony” nie pozostawia żadnych złudzeń. „Szacunku i miłości nie kupisz”

Najnowszy wpis Doroty z „Rolnik szuka żony” nie pozostawia żadnych złudzeń

Związek Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" od początku budzi spore kontrowersje. Wszystko przez to, że rolnik w programie najpierw odrzucił uczucia Doroty i postawił na budowanie poważniejszej relacji z inną uczestniczką, Ewą Kryzą. Niestety ten związek nie przetrwał próby czasu i już w odcinku finałowym Waldemar pojawił się z kolejną kobietą u swojego boku, Dorotą. Wielu widzów nie uwierzyło w szczerość uczuć i intencji Waldka, a wręcz wróżono im rychłe rozstanie. Do niedawna zarówno Dorota, jak i Waldemar chętnie publikowali wspólne zdjęcia i kadry z życia na wsi. Jednak jeden z ostatnich wpisów Doroty wzbudził podejrzenia jej obserwatorów. Otóż wybranka Waldemara Gilasa wrzuciła na Instastories wymowny cytat Marty Tarki. czy dotyczył on jej związku z Waldemarem?

Dorota z "Rolnik szuka żony" o szacunku i miłości

Choć w odcinku finałowym "Rolnik szuka żony" Dorota i Waldemar zapewniali, że planują wspólną przyszłość i są szczęśliwi, widzowie programu nie do końca w to wierzyli. Być może dlatego wielu fanów show doszukuje się sygnałów świadczących o kryzysie w ich związku. Ostatnio Dorota zamieściła wpis na Instagramie o następującej treści: „Pamiętaj, że nie to co masz, a to jak innych traktujesz określa Ciebie jako człowieka. Szacunku i miłości nie kupisz, to jest gratis, na który pracujesz całe życie. Można być nikim mając wszystko i kimś, nie mając praktycznie nic. Niewidzialna waluta określająca wartość człowieka…”.

Czego dotyczyły te słowa? Uczestniczka 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie skomentowała sprawy, jednak chwile później dodała relację z gospodarstwa Waldemara, na której wspólnie doglądają krów. „Nic dodać nic ująć” - podpisała Dorota.

