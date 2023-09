i Autor: AKPA

Koniec kariery?

Najpierw Cichopek, teraz Kurzajewski. Tracą programy na potęgę. Co się dzieje?

aszu 14:14

Dopiero co przez sieć przewinęła się informacja o tym, że Kasia Cichopek straciła dwa angaże, teraz niewesołe wieści usłyszał Maciej Kurzajewski. Choć ich pozycja w "Pytaniu na śniadanie" wydaje się być na razie nie zagrożona, to z innymi programami nie jest już tak wesoło. TVP zdejmuje z anteny niektóre formaty, emisja innych przesuwa się w czasie. Tak jest z prowadzonym przez Kurzajewskiego "Wielkim testem". Trudno go szukać we wrześniowej ramówce.