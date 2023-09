Marcin Hakiel u Kuby Wojewódzkiego przeszedł samego siebie! Tancerz w rozmowie z "królem" TVN mocno się otworzył. - Z szacunku do moich dzieci nie opowiadam o wszystkim, co się działo. Ale w końcu musiałem wynająć detektywów, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, jak wiedziałem, że coś się dzieje - wyznał były mąż Kasi Cichopek. Marcin Hakiel, który niedawno rozstał się z kolejną partnerką - Dominiką - zdawał się też sugerować, że nie jest zainteresowany wchodzeniem w kolejny związek. Z kolei już po programie u Kuby Wojewódzkiego tancerz zamieścił na Facebooku specjalną ofertę zajęć indywidualnych dla pań. Kasia Cichopek natomiast po tym historycznym występie byłego męża w TVN dość długo w mediach społecznościowych milczała. W końcu jednak wrzuciła do sieci filmik, który może szokować. Nie ma bowiem w nim nic o Marcinie Hakielu. Gwiazda TVP opowiada za to... zmywaniu makijażu, reklamując jeden z kosmetyków. Okazuje się, że aktorka jedzie na plan serialu "M jak miłość"- Na miejscu charakteryzatorka nakłada makijaż, który nosi Kinga Zduńska, nie ja - tłumaczyła - Katarzyna Cichopek.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z występu Marcina Hakiela u Kuby Wojewódzkiego

i Autor: SE Kasia Cichopek po występie Hakiela