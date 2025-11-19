Najpierw Martyniuk a teraz oni. Polscy kabareciarze robią zamieszanie w samolocie!

Na pokładzie niemieckiego samolotu doszło do scen, które rozbawiły cały internet. Członkowie Grupy MoCarta postanowili zaskoczyć stewardesę i… odśpiewali jej kultowy przebój Eugeniusza Bodo. Nagranie z ich występu natychmiast stało się hitem sieci!

Grupa MoCarta od lat udowadnia, że klasyka i humor mogą iść w parze. Ten niezwykły kwartet smyczkowy tworzony przez Filipa Jaślara, Michała Sikorskiego, Pawła Kowaluka i Bolesława Błaszczyka. Panowie znani są z błyskotliwych żartów muzycznych i występów, które bawią publiczność na całym świecie. Jednak to, co wydarzyło się na jednym z niemieckich lotów, przechodzi ludzkie pojęcie. Kabareciarze spontanicznie zaśpiewali stewardesie fragment przedwojennego hitu "Tyle miłości", a reakcja obsługi i internautów przeszła najśmielsze oczekiwania.

Kabareciarze robią zamieszanie na pokładzie samolotu

Wideo z nietypowej akcji trafiło na facebookowy profil artystów i momentalnie zaczęło zdobywać popularność. Na nagraniu widać, jak muzycy, znani z elegancji, dystansu i charakterystycznego humoru zwracają się do zaskoczonej stewardesy i zaczynają śpiewać. Pomimo że piosenka nie była jej znana, szybko dało się zauważyć, że zrobiła na niej ogromne wrażenie. Kobieta obdarzyła ich szerokim uśmiechem i z zainteresowaniem słuchała dalej.

Po chwili kabareciarze wręczyli jej niewielki prezent - czekoladkę otrzymaną od obsługi lotu. Internauci w komentarzach byli zachwyceni.

W końcu coś miłego na Facebooku - czytamy pod filmem, który błyskawicznie stał się viralem.

Grupa MoCarta istnieje od 1995 roku i przez trzy dekady działalności zyskała miano jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektów kabaretowo-muzycznych. Współzałożyciel Filip Jaślar nie ukrywał w jednym z wywiadów, że początkowo ich występy miały być formą zabawy, żartem z klasycznych koncertów i próbą stworzenia czegoś "dla siebie".

