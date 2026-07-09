Najstarsza polska aktorka kończy 101 lat. Ewa Krasnodębska zdradza, za co kocha życie

Urodzona 9 lipca 1925 roku Ewa Krasnodębska jest najstarszą żyjącą aktorką w Polsce. Rok temu w Warszawie obchodziła swoje setne urodziny, a teraz udzieliła wyjątkowego wywiadu, w którym podzieliła się swoimi odczuciami co do życia - czy je kocha i jeśli tak, to za co? Internauci są poruszeni.

Ewa Krasnodębska jest najstarszą aktorką w Polsce. Kończy 101 lat

9 lipca br. Ewa Krasnodębska obchodzi 101. urodziny. Chociaż tymczasowo była związana z Wrocławiem, od najmłodszych lat do dziś mieszka w ukochanej Warszawie, gdzie występowała na deskach kilku teatrów. Zarówno podczas II wojny światowej, jak i później - na przestrzeni wielu dekad artystycznej kariery - artystka doświadczyła trudnych chwil. Pod okupacją była zmuszona do pracy przy wypełnianiu dokumentów, zaś w późniejszym życiu przeżyła uderzenie pioruna oraz potrącenie przez motocykl, w którego wyniku znajdowała się w krytycznym stanie.

Zagrała w "Awanturze o Basię" i "Nikodemie Dyzmie". Talent ma po mamie i babci

W żyłach 101-letniej aktorki płynie artystyczna krew. Jej babcia grała na fortepianie, a mama ukończyła stołeczną ASP. Sama Ewa Krasnodębska poszła na studia aktorskie, których absolwentką została w 1949 roku. Wówczas zadebiutowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz filmie "Za wami pójdą inni".

Wielu widzów pamięta ją jednak z późniejszych, wciąż czarno-białych filmów. Krasnodębska zagrała w "Nikodemie Dyzmie" (1956) czy słynnej ekranizacji "Awantury o Basię" (1959). W latach 90. zawiesiła pracę w teatrze, jednak można było ją jeszcze zobaczyć w filmach. Z dostępnych źródeł możemy dowiedzieć się, że Ewa Krasnodębska zakończyła karierę aktorską w 2014 roku, przed 90. urodzinami. Nie porzuciła jednak artystycznych pasji - poświęciła się poezji. Z okazji setnych urodzin w 2025 roku odbyło się spotkanie z aktorką w jednej z warszawskich kawiarni, a także specjalny koncert utworów Chopina.

19

101-letnia artystka wie, co lubi w życiu

Tuż przed kolejnymi, pięknymi urodzinami Ewa Krasnodębska udzieliła szczególnego wywiadu. W rozmowie z warszawską rozgłośnią Polskie Radio RDC przyznała z uśmiechem na ustach, za co kocha życie i jaki ma do niego dzisiaj stosunek.

"Przede wszystkim trzeba spytać, czy ja kocham to życie... a potem dopiero za co" - zaczęła z humorem.

"No za jego różnorodność. Jeżeli już o miłość pytamy, to ta miłość nie jest taka chyba stabilna. Są okresy, kiedy się bardziej lubi, jest się bardziej zadowoloną, że się żyje, albo mniej... Albo by się chciało jeszcze pożyć, albo nie. To zależy wszystko od tego, jak to życie się spełnia" - wyjaśniła.

Redakcja "Super Expressu" życzy Pani Ewie wszystkiego dobrego!

Sonda Najlepszy serial z PRL-u, to... Czterdziestolatek Wojna domowa Janosik Pan Samochodzik i templariusze Czterej pancerni i pies 07, zgłoś się Tajemnica Enigmy Tulipan Kariera Nikodema Dyzmy Dom Alternatywy 4 W labiryncie Zmiennicy Noce i dnie Stawka większa niż życie