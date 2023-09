Największy grób świata i najdroższe miejsca na cmentarzu. Znany Polak pochowany "w powietrzu". Niezapomniani

Nieprawdopodobne, co wdowa po gwiazdorze M jak miłość powiedziała do Kasi Cichopek na pogrzebie męża! Zapamięta to na całe życie

Największy grób świata

Kofun – japoński kurhan w kształcie dziurki od klucza, tykwy lub ósemki, zawierający grobowiec wysokiego rangą urzędnika lub wpływowego człowieka. Otaczany był jedną lub dwiema fosami. Wewnątrz grobowca umieszczano brązowe lustra, żelazne zbroje, miecze, noże, groty strzał, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, ozdoby i ceramikę. Powstawały od III do VII wieku. Odkryto ich ponad 10 tys. Od nich wziął swoją nazwę okres Kofun. Największy znajduje się w Sakai na wyspie Honsiu, niedaleko Osaki. Ma 486 m długości, 305 m szerokości u podstawy i 245 m średnicy, czyli 460 tys. m kw. Pierwotnie otoczony był trzema fosami, dziś została jedna. Kurhan ten został uznany przez rząd japoński za grobowiec cesarza Nintoku (313–399).

Największy grób masowy świata odkryto w 2015 roku w Medellin w Kolumbii. Mogiła kryła ciała kilkuset osób, które zaginęły w czasie trwającej pięćdziesiąt lat wojny domowej.

Najdłuższy grób świata

Grobowiec Nabi Imrana to miejsce spoczynku islamskiego proroka. Według Koranu może być to św. Joachim, ojciec Marii, matki Jezusa lub wg Biblii Amram, ojciec Mojżesza. Grób ma 33 metry długości. Znajduje się na wzgórzach Zufaru w Salalah w Omanie.

Najdroższe miejsca na cmentarzu na świecie

Na zabytkowym cmentarzu Graceland w Chicago trzeba zapłacić nawet 120 tys. dolarów. 320 tys. USD, kosztują najdroższe miejsca na cmentarzu Green-Wood na nowojorskim Brooklynie, najdroższy jest jednak cmentarz Woodlawn położony w dzielnicy Bronx, gdzie pochowani są m.in. jazzman Miles Davis i autor "Moby Dicka" Herman Melville. Cena najdroższych miejsc pochówku wynosi tu 1,5 mln dolarów. Forest Lawn Memorial Park przy Hollywood Hills, gdzie spoczywają tu m.in. Michael Jackson, Humphrey Bogart, Bette Davis, Buster Keaton i Telly Savalas to wydatek rzędu nawet 825 tys. dolarów. Droższy jest Westwood Village Memorial Park w Los Angeles gdzie pochowani są m.in. Marilyn Monroe, Dean Martin, Burt Lancaster i Roy Orbison. W 2009 r. miejsce w krypcie znajdującej się nad grobem Marilyn Monroe zostało sprzedane za 4,6 mln dolarów. Do najdroższych nekropolii świata zaliczane jest również kolumbarium Nirvana Memorial Garden w Singapurze, gdzie najdroższe miejsca grzebalne kosztują ponad 500 tys. dolarów. Kolumbarium znane jest z tego, że oferuje możliwość zorganizowania pochówku przy użyciu komputerowo sterowanego systemu świateł i laserów.

Najdalej wysunięte cmentarze w Polsce

Północ - Cmentarz Parafialny w Tupadłach, Jastrzębia Góra, Południe - Ustrzyki Dolne, Wschód - Strzyżów, pow. hrubieszowski, Zachód - cmentarz w Cedyni.

Grób w powietrzu

gen. Józef Bem (1794-1850) - twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim, dowódca artylerii w powstaniu listopadowym, naczelny wódz powstania węgierskiego 1848–1849, feldmarszałek armii Imperium Osmańskiego. Bohater narodowy Polski, Węgier i Turcji. Dokonał formalnej konwersji na islam, by móc wstąpić do armii sułtana. Wraz z przyjęciem islamu przyjął imię Murad wywodzące się ze słowa „mordd” oznaczającego po persku pożądany oraz tytułu Pasza. Zmarł w Aleppo na malarię azjatycką. Został pochowany w Turcji na starym muzułmańskim cmentarzu wojskowym położonym na skalistej górze Dżebel el Isam (z tur. Góra Wielkich Ludzi). W 1926 zawiązano "Komitet dla sprowadzenia zwłok gen. Józefa Bema". Komitet uzyskał poparcie m.in. prezydenta Polski Ignacego Mościckiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Architekt Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948) jako lokalizację mauzoleum wybrał klomb w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Niestety pomysł spotkał się z przeciwem niektórych radnych oraz biskupów katolickich. którzy nie wyrażali zgody na pochowaniu go w polskiej ziemi jako innowiercy.

Ostatecznie Józef Bem został pochowany "w powietrzu", w mauzoleum znajdującym się na wyspie na stawie. Odsłonięcia dokonano 30 czerwca 1929 roku. Prostokątny sarkofag wznosi się na sześciu korynckich kolumnach otoczonych kulami, nawiązującymi do macierzystego rodzaju broni generała. Łączą je łańcuchy o wadze 900 kg, wykonane z brązu armatniego przekazanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na dłuższych bocznych ścianach sarkofagu widnieją napisy w języku polskim, węgierskim i tureckim. Koszt robót wyniósł 10 tysięcy złotych. Ekshumacji szczątków gen. Bema dokonano 20 czerwca 1929 roku. Trumna z ciałem przejechała przez Budapeszt, gdzie została wystawiona na katafalku w Muzeum Narodowym. Kondukt zatrzymał się także w Krakowie na Wawelu. 30 czerwca odbyły się uroczystości pogrzebowe. 1 lipca trumna po przeniesieniu do budynku Towarzystwa Strzeleckiego została komisyjnie otwarta, a badania antropologiczne przeprowadził profesor UJ Talko-Hryncewicz. Czaszka była zbyt krucha, aby Stanisław Popławski mógł sporządzić odlew gipsowy. 6 lipca trumnę po wybudowaniu specjalnego rusztowania wyciągnięto dźwigami do wierzchołka mauzoleum i złożono w sarkofagu, a boczną ściankę zamurowano. Zgodnie z muzułmańską tradycją ciało ułożono głową w stronę Mekki.

Cmentarz parafialny w Starej Miłosnej - Warszawa-Wesoła

prof. Jan Szyszko (1944-2019) - leśnik, minister środowiska w rządzie PiS

Marcin Szyszko (1970-2013) - perkusista Wilków, syn lekkoatletki Jadwigi Szyszko (1956-2005)

Czesław Kurzajewski (1946-2019) - dziennikarz i polityk, poseł na Sejm X kadencji (Komitet Obywatelski), ojciec prezentera TVP Macieja Kurzajewskiego.

Władysław Grotyński (1945-2002) - piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski, bramkarz Legii Warszawa 1965-1972 i Zagłębia Sosnowiec.