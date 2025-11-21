Napięte twarze gwiazd na imprezie kliniki medycyny estetycznej. Młynarska prawie jak Rozenek

Na ściance otwarcia Hotelu i Kliniki Dr Beaty Dethloff aż iskrzyło od perfekcyjnych stylizacji i twarzy gwiazd napiętych, jak przed oscarową galą. Bohaterka wieczoru, Beaty Dethloff w białej sukni postawiła na absolutnie spektakularny efekt – jej kreacja z etolą z gęsto utkanych pereł robiła wrażenie wow! Łagodna linia dekoltu szefowej kliniki została całkowicie okryta perłową konstrukcją, która optycznie budowała ramiona i tworzyła wrażenie królewskiej ozdoby. Jej twarz była gładka, delikatnie rozświetlona i utrzymana w tonacji, która sprawiała, że światło odbijało się od skóry jak od porcelany.

Porcelanowe twarzy gwiazd

Razem z Beatą Dethloff pozowały największe gwiazdy polskiego show biznesu. Małgorzata Rozenek wystąpiła w eleganckim kombinezonie w czekoladowym odcieniu. Minimalistyczny krój, mocno zabudowany dekolt, odkryte ramiona i szeroki pasek opinający talię nadawały stylizacji klasyczny, niemal biznesowy charakter. Choć obie panie prezentowały zupełnie różne style, ich twarze miały podobnie napięty, wygładzony efekt, który w świetle fleszy jeszcze bardziej rzucał się w oczy. Małgosi towarzyszył Radek Majdan, który na ten wieczór włożył czarny garnitur beżowym golfem, kilka tonów jaśniejszy od kombinezonu żony.

Na kolejnych zdjęciach w naszej galerii zdjęć widzimy ciepły uścisk Dethloff z Agatą Młynarską. mimo serdeczności trudno nie zauważyć, że twarze pań wyglądają tak młodo, jakby właśnie przytulały się na swojej studniówce. Zbliżone kadry podkreślają rozświetlone policzki, mocno zarysowane łuki brwiowe i idealnie wygładzone czoła. W tym duecie klasyczna biel sukni Dethloff zestawiona jest z ciemnym, prążkowanym garniturem Młynarskiej, która założyła na ten wieczór ogromne, różowe okulary! Po ekskluzywnych zabiegach, twarze pań są pozbawione jakichkolwiek oznak zmęczenia.

Czekolada, brąz i perły

Wśród kolorów na gali dominowały biel, czekoladowy brąz i czerń, a większość kreacji miała zabudowane formy, jakby gwiazdy postawiły tego wieczoru bardziej na olśniewające buzie i rzeźbiarskie kroje niż śmiałe dekolty. Mocny glamour budowały za to dodatki - połyskujące perły, masywne paski podkreślające talię, eleganckie torebki i starannie dobrana biżuteria.

Wśród gwiazd w naszej galerii zdjęć zobaczycie także m.in. Joannę Horodyńską i Reni Jusis, która uświetniła ten wieczór także swoim wokalnym występem.

Doskonale zatrzymana młodość

Atmosfera całego wydarzenia była pełna kontrolowanej perfekcji – nienaganne sylwetki, dopracowane makijaże i twarze, na których trudno byłoby wychwycić choćby drobne zmarszczki. Patrząc na te ujęcia, można odnieść wrażenie, że impreza kliniki medycyny estetycznej stała się nie tylko pokazem mody, ale też nieformalną prezentacją tego, jak wspaniałe efekty odmłodzenia od wiele lat można osiągnąć dzięki ekskluzywnym zabiegom medycyny estetycznej.

