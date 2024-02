Ukochana Stramowskiego nago. Gwiazda "Brzyduli" także bez stanika i majtek

Piotr Stramowski związał się z Natalią Krakowską po rozstaniu z Katarzyną Warnke. Nowa ukochana aktora znanego z filmów z serii "Pitbull" także związana jest z branżą filmową. Pracowała na planie takich produkcji jak "Żeby nie było śladów", "Fighter", "39 i pół tygodnia" i "Pajęczyna" jako scenografka i rekwizytorka. Na Instagramie wrzuciła nagie selfie zasłaniając swoje ciało telefonem komórkowym. Post okrasiła wpisem skierowanym do kobiet.

- Znajdź chwilę. Nie wiem gdzie. Poszukaj jej w mrokach nocy albo w przerwie na siku. Pogrzeb w momencie wycierania głowy ręcznikiem albo tuż po przebudzeniu. Gdy cisza jeszcze trzyma w objęciach ostatnie sny. Gdzie myśli (nie wiadomo czy już Twoje czy jeszcze tej tamtej) płyną wolniej. Znajdź chwilę, gdzie nie liczy się siła, determinacja, ani zewnętrzne oczekiwania. To takie miejsce, gdzie kobieta odnajduje swoją moc w delikatności, w intuicji, w bezpieczeństwie własnego wnętrza. Bo my kobiety mamy inaczej.Niby te same. Niby każdy człowiek ma 99,9 % tego samego DNA co jakikolwiek inny człowiek ale jednak nauka o kobiecej kreatywności rzuca światło na fascynujące różnice między mózgami kobiet i mężczyzn. My nie potrzebujemy marchewki. My bazujemy na integracji emocjonalnej i sensorycznej informacji. Co to znaczy? Kobiety, opierają się na głębokim poczuciu intuicji i emocjonalnego rezonansu. To „poczucie się dobrze” w swoim środowisku i wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa są niezbędne, aby mogły one w pełni wykorzystać swój twórczy potencjał. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy mogą skupiać się bardziej na zewnętrznych celach i działaniu, kobiety często potrzebują wewnętrznej harmonii i połączenia z samymi sobą, aby ich kreatywność mogła rozkwitnąć. Jeśli więc czujesz zastój, jeśli Twoje dni przypominają siebie nawzajem bez końca: znajdź chwilę.Zapytaj się, gdzie jest to miejsce, w którym czujesz się jak w domu, gdzie Twoje serce bije w rytmie, który mówi: „tutaj jestem ja”. To, co naprawdę nas definiuje, to nie to, co dzieje się na zewnątrz, ale to, co żyje w nas. Kiedy znajdziemy tę przestrzeń dla siebie/w sobie, kiedy pozwolimy sobie na bycie, bez presji, bez oczekiwań, to to zacznie się wylewać w sposób delikatny i potężny zarazem. Tak właśnie zmienia się świat - napisała tajemniczo Natalia Krakowska.

Swoje nagie ciało, a raczej jego połowę, pokazała także aktorka Maja Hirsch. Była partnerka Jacka Braciaka zaprezentowała się bez stanika i majtek, zasłaniając swoją nagą pierś dłonią. Na zdjęciu wykonanym na basenie tuż przy bajecznej plaży, widać jednak odsłonięty sutek.

