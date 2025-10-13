Natalia Kukulska i BSK w swoim najnowszym utworze "NA START" motywują, by zrobić pierwszy krok

Natalia Kukulska jest znana z przebojów popowych, eksperymentowała z elektroniką i formą symfoniczną, a pomimo dojrzałości jest otwarta na nowe tony. Łączy emocjonalność z precyzją wykonania. Z kolei BSK to młody, alternatywny duet, który dzięki nowoczesnym miejskim brzmieniom i połączeniu hip-hopu oraz rapu wnosi do muzyki autentyczną energię i świeżość. Wspólna wizja artystów zaowocowała dynamicznym i pełnym energii utworem "NA START", którego produkcją zajął się Zeppy Zep, proponując bit spinający całość w spójną kompozycję łączącą różne wrażliwości i doświadczenia muzyczne.

Piosenka mówi o odwadze podjęcia pierwszego kroku, o połączeniach, a także o byciu autentycznym i o tym by nie zatracić się w pędzie. Szukanie tego, co nas łączy jest dobrym punktem wyjścia. BSK są otwarci, zdolni i naturalni. Od momentu przyniesienia bitu przez producenta muzycznego Zeppy’ego wszystko sklejało nam się w całość i nie brakowało pomysłów

– opowiedziała Natalia Kukulska.

Przeczytaj także: Natalia Kukulska cała w emocjach. "Nie mogę śpiewać piosenek mamy, bo PŁACZĘ"!

Tworzenie wspólnego utworu z Natalią było dla nas na początku niewiadomą i trochę się stresowaliśmy, bo jak wiadomo jest legendą na naszej rodzimej scenie, ale kiedy tylko się poznaliśmy, od razu złapaliśmy ze sobą vibe. Na pewno pomógł w tym też mocno producent Zeppy Zep, którego znaliśmy już od jakiegoś czasu. Utwór powstał podczas 3 całodniowych sesji w studiu i po skończeniu go trochę żałowaliśmy, że to już koniec. Uwielbiamy nawiązywać współpracę z artystami z innych gatunków, bo zawsze pokazuje nam to inne podejście do muzyki i możemy z takich spotkań wynieść coś dla siebie. W naszych zwrotkach opowiadamy o nowym początku o tym, że mimo naszych charakterów i problemu z tożsamością można wrócić na start i zacząć wszystko od początku, w swoim tempie

– podzielił się swoimi wrażeniami duet BSK.

Polecamy: Szokująca wizualizacja! Natalia Kukulska pokazała, jak dziś wyglądałaby Anna Jantar

Z piosenki "NA START" wybrzmiewa inspiracja i energia do działania. Utwór ma motywować, budzić nadzieję i zachęcać do podjęcia tego pierwszego kroku, który może stać się początkiem wielkiej zmiany. Przekaz utworu skupia się wokół przekonania, że małe przyjemności i codzienne rytuały mają moc tworzenia bliskości w relacjach między ludźmi. "NA START" to nie tylko dźwięki, lecz wyraz tego, jak wspólne chwile potrafią łączyć i inspirować do działania.