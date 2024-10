Natalia Niemen szukała zapomnienia w kieliszku. "To zawsze było po cichu"

Norbi długo nie płakał po TVP. Ma już nową pracę. Gdzie go zobaczymy?

Córka Czesława Niemena, Natalia Niemen poszła w ślady ojca. Muzyką zajmowała się od dzieciństwa. Ojciec chwiał wykształcić ją na skrzypaczkę operową. Uczęszczała do szkoły muzycznej. Śpiewać na scenie zaczęła w połowie lat 90. Występowała m.in. w chórkach u Natalii Kukulskiej. Jej debiutancka płyta, "Na opak", ukazała się w marcu 1998 roku. Kilka miesięcy później wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Przez wiele lat była związana z protestancką wspólnotą w Poznaniu. Występowała w chrześcijańskim zespole u boku męża, Mateusza Otremby, który jest synem pastora i byłego prezesa fundacji Młodzież dla Chrystusa. Małżonkowie doczekali się dwóch synów oraz córki. W 2020 roku Natalia porzuciła chrześcijaństwo.

Natalie Niemen niedawno udzieliła wywiadu Żurnaliście. Opowiedziała o bardzo trudnym okresie w swoim życiu. W 2004 roku Czesław Niemen zmarł na raka, co bardzo odbiło się na jego bliskich, w tym córce. Chociaż była we wspólnocie ludzi wierzących, to czuła się bardzo samotna.

Ponieważ musiałam być w środowisku kościelnym o rysie sekciarskim, ponieważ byłam samotna, ponieważ jak to się mówi w psychologii "nie miałam zasobów zewnętrznych". Nie jest nikt w stanie funkcjonować w taki sposób - powiedziała Żurnaliście.

Z czasem jej stan psychiczny coraz bardziej się pogarszał. Brakowało jej ojca oraz bliskich, którzy zostali w Warszawie, do tego uważała, że jest kiepską mamą dla swoich synów. Zaczęła szukać zapomnienia w butelce.

Codziennie płaczę, że źle traktuję synów. Wydaje mi się, że nic przede mną, nikt mnie nie rozumie. Szukałam ulgi. W taki sposób próbowałam sobie radzić - wspominała.

Natalia Niemen: "To zawsze było po cichu, jak nikt nie patrzył"

Z nałogiem poradziła sobie sama. W pewnym momencie jej organizm zaczął wysyłać "sygnały ostrzegawcze". Do przełomu doszło, gdy zachorowała na grypę i pewnego dnia poczuła się bardzo źle. Była wtedy sama z dwójką małych synów, którzy wystraszeni zawołali sąsiadkę. Kobieta zadzwoniła na pogotowie.

I potem wylądowałam u neurologa i tam zrobiono mi badania, pan powiedział "no jeśli pani pije, to niech pani nie pije, bo tutaj te epizody padaczkowe były i to nie służy" i ja się przestraszyłam. Także rzeczywiście takie zderzenie z ciężarówką było - mówiła Niemen.

Krótko potem okazało się, że jest w kolejnej ciąży i nawet przez głowę jej nie przeszło, by sięgnąć po kieliszek. Niestety, po kilku latach nałóg znowu dał o sobie znać. Znowu zaczęło ją ciągnąć do alkoholu i zaczęła po trochu popijać.

Ale później po kilku latach nadal moje ciało szukało ulgi i przez 2-3 lata jeszcze popijałam sobie. To zawsze było po cichu, jak nikt nie patrzył. Bo szukałam tej ulgi - przyznała Natalia Niemen.

Organizm piosenkarki znowu postanowił ją przestrzec. Gdy zaczęła mieć problemy z sercem, wystraszyła się, że umrze. Uświadomiła sobie, że ma małe dzieci i nie może ich zostawić. Do tego jest jeszcze tyle marzeń i planów do spełnienia. Nie chciała tego stracić. Jak stwierdziła, nie pije od 2022 roku.

