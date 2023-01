Natalia Rybicka długo trzymała to w tajemnicy, ale prawda w końcu wyszła na jaw. Wielkie zmiany!

Teresa Werner zniknęła i od dwóch miesięcy milczy. Co się dzieje?! Fani zaniepokojeni

Natalia Rybicka to aktorka znana z produkcji takich jak "M jak miłość", "Londyńczycy", "Plebania", "Idealny facet dla mojej dziewczyny", "Szpilki na Giewoncie", "Blondynka" czy "Na dobre i na złe". Gwiazda występuje również na scenie Teatru Studio w Warszawie.

W 2017 roku na festiwalu filmowym w Seattle Natalia Rybicka poznała operatora filmowego, Mateusza Sobocińskiego. Między tą dwójką od razu zaiskrzyło. Sobociński miał oświadczyć się swojej ukochanej po trzech latach związku, podczas pobytu w Wenecji.

Natalia Rybicka i Mateusz Sobociński wzięli ślub?! Katolicki tygodnik zdradza szczegóły

Jak donosi "Dobry Tydzień" Rybicka i Sobociński wzięli potajemny ślub na Sycylii w 2021 roku. W ceremonii uczestniczyli wyłącznie najbliżsi pary młodej, a obrączki miały podać dzieci Sobocińskiego z jego poprzedniego małżeństwa: Hanna i Zakk. Co ciekawe, mało brakowało, a do ślubu w ogóle by nie doszło! Wszystko przez warunki pogodowe.

- Do ceremonii omal nie doszło. Zerwała się wielka ulewa i burza. Musieliśmy usuwać kamienie, żeby dotrzeć do urzędu - powiedział operator filmowy w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

W 2022 roku na świat przyszło pierwsze wspólne dziecko pary, córka Helena. Dziewczynka urodziła się w Paryżu, bo małżeństwo od trzech lat podróżowało po świecie. Po narodzinach Heleny postanowili jednak wrócić do Polski, a miało to miejsce jesienią ubiegłego roku. Obecnie szczęśliwa rodzina mieszka w Konstancinie pod Warszawą.

