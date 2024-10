Natalia Siwiec radzi, jak nie zemdleć w czasie głodówki! Nie je nawet przez 72 h. A po poście zajada wywar z kości. "Wspaniały dla jelit"

Powraca kultowy program taneczny. To będzie prawdziwe święto tańca!

Natalia Siwiec może pochwalić się szczupłą, zadbaną sylwetką. Jej sposobem na taki wygląd mają być głodówki. Podobne zresztą na co dzień stosuje Aneta Kręglicka, która nie jada aż przez 16 godzin każdego dnia. Jednak jej okienko żywieniowe, gdy spożywa śniadanie, obiad i kolację, jest i tak dość długie w porównaniu do tego, co radzi stosować Siwiec, która nie jada nawet po 24, 36 i 72 godziny!

Natalia Siwiec nie je? Głodzi się dla zdrowia

Ostatnio modelka otworzyła się na temat swojego stylu życia i odżywiania, a temat bardzo zainteresował jej fanki. Na Instagramie posypały się pytania do Natalii, która chętnie dzieliła się doświadczeniem. Radziła nawet, co robić, aby w czasie dłuższej głodówki nie zemdleć! Gdy jedna z internautek stwierdziła, że boi się, że nie wytrzyma dobry bez jedzenia i skończy omdlała, Siwiec oświadczyła:

Najważniejsze jest ustawienie głowy i na początek robienie krótszych postów np. 17 godzin codziennie. Wtedy się przyzwyczaisz, że niejedzenie nie sprawi, że zemdlejesz czy cokolwiek. Oczywiście dużo łatwiej jest, gdy twoje posiłki w okienku, w którym jesz były bogate w białko i dobre tłuszcze. Wtedy nie chce się jeść. Po 3 tygodniach takich przerw można próbować zrobić dłuższy post. Wołanie głowy, że zaraz zemdlejesz to tylko nasza głowa.

Modelka dodała, że do postu należy głowę przekonać podobnie jak np. do kąpieli w lodzie. Według Siwiec wszystko jest możliwe i do zrobienia.

A co po głodówce?

Siwiec dała przepis na kiszoną kapustę. Spożywa też wywar z kości

Natalia Siwiec otwarcie mówi, że post ma w jej przypadku nie tylko oczyścić organizm, ale i uregulować hormony oraz florę bakteryjną. Właśnie dlatego po głodówce modelka pije wywar z kości, je kiszoną kapustę i jogurt.

Na co dzień nie je słodyczy, ale czasem zdarza jej się coś skubnąć. Zrezygnowała też z chleba i makaronów. Jeśli już zje pieczywo, to robione na zakwasie. Nie unika glutenu i chętnie je mięso.

Jak często głoduje Siwiec?

Modelka wyznała, że "stara się szokować organizm". Post 72-godzinny stosuje dwa razy w roku, 36-godzinny raz na 2 tygodnie, a codziennie nie jada przez 16-17 godzin. W okienku żywieniowym spożywa 2 lub 3 posiłki i nie podjada.

Podstawą dla kobiet jest wiedza, kiedy zrobić post. Musi dostosować post do cyklu miesięcznego i hormonów! Co za tym idzie musi śledzić swój cykl, bo inaczej może sobie narobić więcej szkód niż korzyści - ostrzega Siwiec.

