Nathalie Baye nie żyje. Słynna aktorka odeszła po długiej walce z nieuleczalną chorobą

Nathalie Baye i jej związek z "francuskim Elvisem"

Kariera artystki obejmowała zarówno ambitne dzieła światowego formatu, jak i lżejsze produkcje komediowe. Jej życie prywatne również budziło ogromne zainteresowanie mediów. Ze związku z legendarnym piosenkarzem Johnnym Hallydayem, często nazywanym "francuskim Elvisem", doczekała się córki. Laura Smet poszła w ślady sławnych rodziców, realizując się zawodowo jako aktorka oraz wokalistka.

Rodzina ujawnia: Nathalie Baye chorowała na otępienie z ciałami Lewy'ego

Gwiazda odeszła w Paryżu w wieku 77 lat, a tragiczną informację z 17 kwietnia przekazali opinii publicznej jej bliscy. Rodzina poinformowała jednocześnie, że artystka od lat walczyła z otępieniem z ciałami Lewy'ego. Ta postępująca choroba neurodegeneracyjna powoduje szereg uciążliwych dolegliwości, takich jak poważne zaburzenia pamięci, problemy z procesami myślowymi, sztywność mięśni, charakterystyczne drżenie oraz ogólne spowolnienie ruchowe.

Nathalie Baye grała u boku DiCaprio

Swoje pierwsze kroki w branży filmowej stawiała w latach siedemdziesiątych, jednak prawdziwy rozgłos przyniosła jej rola w kultowym obrazie "Ratuj kto może (życie)" w reżyserii Jeana-Luca Godarda. Chętnie angażowała się w różnorodne projekty, od lekkiego "Alibi.com" po hollywoodzki przebój "Złap mnie, jeśli potrafisz" z 2002 roku, gdzie partnerował jej Leonardo DiCaprio. Wybitne kreacje przyniosły jej łącznie cztery statuetki Cezara. Francuska branża filmowa doceniła ją za występy w produkcjach: "Ratuj kto może (życie)" (1980), "Dziwna sprawa" (1981), "Równowaga" (1982) oraz "Młody porucznik" (2005).

Poza planem zdjęciowym artystka prężnie działała na polu społecznym. Zasiadała w komitecie honorowym stowarzyszenia ADMD, walczącego o prawo do godnej śmierci. Trzy lata temu wsparła również specjalny manifest skierowany do prezydenta Emmanuela Macrona, w którym domagano się pilnej reformy przepisów dotyczących ostatnich etapów życia pacjentów.

