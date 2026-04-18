Nathalie Baye nie żyje. Słynna aktorka odeszła po długiej walce z nieuleczalną chorobą

Kasia Kowalska
2026-04-18 17:35

W piątek 17 kwietnia odeszła Nathalie Baye. Ceniona francuska artystka, którą wielokrotnie nagradzano prestiżowymi Cezarami, zmarła w wieku 77 lat. Bliscy ujawnili, że od dawna chorowała na poważne schorzenie neurologiczne.

Nathalie Baye chorowała na otępienie z ciałami Lewy'ego

i

Autor: Shutterstock

Nathalie Baye i jej związek z "francuskim Elvisem"

Kariera artystki obejmowała zarówno ambitne dzieła światowego formatu, jak i lżejsze produkcje komediowe. Jej życie prywatne również budziło ogromne zainteresowanie mediów. Ze związku z legendarnym piosenkarzem Johnnym Hallydayem, często nazywanym "francuskim Elvisem", doczekała się córki. Laura Smet poszła w ślady sławnych rodziców, realizując się zawodowo jako aktorka oraz wokalistka.

Rodzina ujawnia: Nathalie Baye chorowała na otępienie z ciałami Lewy'ego

Gwiazda odeszła w Paryżu w wieku 77 lat, a tragiczną informację z 17 kwietnia przekazali opinii publicznej jej bliscy. Rodzina poinformowała jednocześnie, że artystka od lat walczyła z otępieniem z ciałami Lewy'ego. Ta postępująca choroba neurodegeneracyjna powoduje szereg uciążliwych dolegliwości, takich jak poważne zaburzenia pamięci, problemy z procesami myślowymi, sztywność mięśni, charakterystyczne drżenie oraz ogólne spowolnienie ruchowe.

Nathalie Baye grała u boku DiCaprio 

Swoje pierwsze kroki w branży filmowej stawiała w latach siedemdziesiątych, jednak prawdziwy rozgłos przyniosła jej rola w kultowym obrazie "Ratuj kto może (życie)" w reżyserii Jeana-Luca Godarda. Chętnie angażowała się w różnorodne projekty, od lekkiego "Alibi.com" po hollywoodzki przebój "Złap mnie, jeśli potrafisz" z 2002 roku, gdzie partnerował jej Leonardo DiCaprio. Wybitne kreacje przyniosły jej łącznie cztery statuetki Cezara. Francuska branża filmowa doceniła ją za występy w produkcjach: "Ratuj kto może (życie)" (1980), "Dziwna sprawa" (1981), "Równowaga" (1982) oraz "Młody porucznik" (2005).

Poza planem zdjęciowym artystka prężnie działała na polu społecznym. Zasiadała w komitecie honorowym stowarzyszenia ADMD, walczącego o prawo do godnej śmierci. Trzy lata temu wsparła również specjalny manifest skierowany do prezydenta Emmanuela Macrona, w którym domagano się pilnej reformy przepisów dotyczących ostatnich etapów życia pacjentów.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki