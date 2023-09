Naturalna Grażyna Szapołowska pokazała się w mocnym zbliżeniu. Internauta: "Mniam, mniam"

To straszne, co dzieje się z nowym filmem Agnieszki Holland. Perfidny atak na "Zieloną granicę"?

Grażyna Szapołowska zachwyca już niemal 50 lat i najwyraźniej nie ma zamiaru tego zmieniać. Choć w telewizji pojawia się nieco rzadziej niż przed laty, to znakomicie wykorzystuje możliwości, jakie dają social media, by być w stałym kontakcie z fanami. Robi to w bardzo naturalny, niewymuszony i bezpretensjonalny sposób, wrzucając do sieci fotki i nagrania z codziennego życia. Niezaplanowane i niewyreżyserowane filmiki najwyraźniej bardzo podobają się obserwującym, bo gwiazda zawsze może liczyć na ich gromką reakcję. Dziś rano aktorka przywitała się z fanami, króciutkim nagraniem na którym uśmiecha się do nich i puszcza oczko, a znakomite tło do całości stanowi piosenka Georga Michaela pt. 'Amazing".

Internauci zachwyceni nagraniem Szapołowskiej: "Wdzięk nie zna czasu"

Filmiki czy zdjęcia typu selfie zawsze wymagają mocnego zbliżenia, ale Grażyna Szapołowska się ich nie boi. Chętnie pokazuje się bez makijażu, z przyjemnością eksponując swoją dojrzałość, nawet dodające uroku zmarszczki. Nic dziwnego, że pod nagraniem padło wiele słów zachwytu. Wielu fanów życzyło aktorce pięknego dnia, a jeden z nich wyznał najpierw, że ją kocha, potem zarzucił niezliczoną ilością "ochów", a zakończył soczystym "mniam, mniam". Miejmy nadzieję, że nie planuje schrupać gwiazdy, bo chcielibyśmy mieć jeszcze wiele okazji do podziwiania jej i na ekranach telewizorów i na Instagramie ;).

