Netflix pozazdrościł sukcesu "Off Campus". Nakręci ekranizację hitowego "Icebreakera"

Prime Video odnosi triumfy dzięki produkcjom w stylu "Trylogii winnych", "Maxton Hall" oraz "Tego lata stałam się piękna", a niedawny sukces "Off Campus" tylko potwierdził ogromną popularność historii o hokeistach, zapoczątkowaną wcześniej przez "Gorącą rywalizację". Na reakcję Netfliksa nie trzeba było długo czekać. Gigant streamingowy postanowił uszczknąć coś dla siebie z tej dochodowej formuły i podjął decyzję o przeniesieniu na ekran powieści "Icebreaker" pióra Hannah Grace.

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Fabuła serialu "Icebreaker". O czym będzie nowa produkcja Netfliksa?

Książka "Icebreaker" otwiera popularną, trzytomową serię zatytułowaną "Maple Hills". Fabuła koncentruje się na utalentowanej łyżwiarce figurowej, której głównym celem jest start w Igrzyskach Olimpijskich. Sportowa determinacja sprawia, że dziewczyna zupełnie nie myśli o sprawach sercowych. Sytuacja jednak ulega radykalnej zmianie, kiedy los zmusza ją do trenowania na jednym lodowisku z bardzo atrakcyjnym zawodnikiem drużyny hokejowej. Tak prezentuje się oficjalny zarys tej historii:

Anastasia Allen ciężko pracowała na szansę występu w łyżwiarskiej reprezentacji kraju. Treningi od piątego roku życia, sportowe stypendium na studiach i rygorystyczny harmonogram dnia, który wykończyłby nawet najbardziej zdeterminowaną osobę, mają przynieść jej sukces. Bez względu na wszystko. Nathan Hawkins nigdy nie napotkał problemu, którego nie umiałby rozwiązać. Jako Kapitan Tytanów wie, że odpowiedzialność za zwycięstwo drużyny hokejowej spoczywa na jego barkach. Gdy wskutek awarii obie ekipy mają dzielić jedno lodowisko, a partner Anastasii ulega wypadkowi, Nathan musi zamienić kij hokejowy na legginsy i trenera tyrana na jeszcze bardziej przerażającą od niego trenerkę despotkę. Choć początkowo się nie znoszą, Nate i Stas są na siebie skazani, a do tego dziewczyna w ogóle nie lubi hokeistów. A przynajmniej tak jej się dotąd wydawało… [za: Zysk i S-ka]

"Icebreaker" na Netflix. Twórcy i szczegóły hokejowego romansu

Showrunnerką "Icebreakera" została Amanda Lasher, która w swojej karierze współtworzyła chociażby oryginalną wersję kultowej "Plotkary". W procesie powstawania scenariusza wesprze ją Jade Bartlett, znana z pracy przy takich produckach jak "Doktor Strange w multiwersum obłędu" czy "Dziewczyna Millera". Sama Lasher przyznała, że od czasów szkolnych, kiedy to w sekrecie czytała powieści Judy Blume, jest wielką miłośniczką młodzieżowej literatury obyczajowej z wątkami romantycznymi. Producentka podkreśliła, że współpraca z Bartlett, ekipą Unwell i Netfliksem przy ekranizacji tak lubianej książki to dla niej prawdziwa przyjemność. Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnej obsady ani przewidywanej daty premiery serialu.

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