Katarzyna Skrzynecka rozstaje się z programem "Twoja twarz brzmi znajomo" - ta informacja zelektryzowała opinię publiczną i wszystkich fanów show, którzy nie wyobrażają sobie "TTBZ" bez Skrzyneckiej. W geście solidarności z formatu postanowił zrezygnować także prowadzący, Piotr Gąsowski. Tym bardziej, kiedy media zaczęła obiegać plotka, że to Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy Polsatu, który przeszedł do stacji z TVN-u, mógł maczać palce w odejściu Skrzyneckiej. Ostatecznie nikt tej informacji nie potwierdził, ale żyje już ona swoim życiem w sieci. Teraz plotki podsyciło zachowanie Katarzyny i jej reakcja na pytanie o Miszczaka. Nie do wiary, co gwiazda zrobiła! Ludzie długo będą o tym mówić, póki temat jest gorący. Poznajcie szczegóły.

Katarzyna Skrzynecka na jednej z imprez została złapana przez dziennikarkę portalu Pudelek. Gwiazdę zapytano między innymi o to, jak się czuje po rozstaniu z "Twoja twarz brzmi znajomo". Wtedy jeszcze Skrzynecka odpowiadała spokojnie.

"Normalnie. Każda praca się czasem zmienia. Bardzo dużo pracuję przede wszystkim w teatrze, więc pracy na szczęście nie brak. Bardzo się cieszę, że program będzie kontynuowany, bo to cudny program. Dla mnie to też była absolutna muzyczna przygoda życia. (...) Będę trzymała kciuki, będę na pewno serdecznie kibicować. (...) W ogóle nie ma co dramatyzować, to jest normalna rzecz w takich programach. Obsada programu czasem się zmienia.", stwierdziła Skrzynecka.

Dalej gwiazda zapewniała, że najważniejsi w "TTBZ" są uczestnicy. Dodała też, że kibicuje Pawłowi Domagale, który ma zostać nowym jurorem show. "Wiem, że jest człowiekiem bardzo serdecznym, emocjonalnym. Myślę, że będzie również sympatycznym jurorem", powiedziała "Pudelkowi".

Na koniec rozmowy ze Skrzynecką zrobiło się nieco bardziej nerwowo. Dziennikarka zapytała ją bowiem, co gwiazda sądzi o burzy medialnej, jaka powstała wokół jej odejścia z programu i spekulacji, jakoby miał z tym coś wspólnego Edward Miszczak.

"Już sobie wszystko omówiliśmy, bardzo dziękuję, pogadajcie jeszcze z innymi gośćmi dzisiejszego wieczoru. Ściskam serdecznie, wszystkiego dobrego", powiedziała Katarzyna Skrzynecka i przerwała wywiad!

Coś czujemy, że póki ten temat jest gorący, to o reakcji Skrzyneckiej ludzie długo będą jeszcze o tym mówić.

