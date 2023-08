Nie do wiary, co zrobiła Edyta Górniak na koncercie dla wojska. Ludzie mieli łzy w oczach! A jak wyglądała! ZDJĘCIA

Dorota Szelągowska przez ponad 42 lata nigdy tego nie robiła. Większość potrafi to już w przedszkolu

Edyta Górniak lśniła podczas koncertu Telewizji Polskiej pod tytułem "Silna biało-czerwona". To także hasło tegorocznych obchodów święta Wojska Polskiego, które przypadło na ten weekend. W całym kraju odbywają się pikniki wojskowe, a TVP przygotowała z tej okazji wzruszające wydarzenie, podczas którego znani i lubiani artyści wykonali przejmujące pieśni patriotyczne.

Największą gwiazdą koncertu w Giżycku była Edyta Górniak, której patriotyzm jest szczególnie bliski - gwiazda, choć robiła karierę na całym świecie, zawsze wracała do ukochanej Polski i to tu jej syn Allan Krupa poszedł do szkoły wojskowej, bo chciał służyć swojemu krajowi.

Edyta Górniak doprowadziła ludzi do łez

Tym razem Edyta Górniak zaśpiewała utwór, po który nie sięgała nigdy wcześniej - przepiękną pieśń z 1914 roku, której słowa zna chyba każdy. "Rozkwitały pąki białych róż, wróć, Jasieńku, z tej wojenki, wróć" - zaczęła utwór Edyta Górniak, a publiczność już po chwili miała łzy w oczach. Zauważyli to prowadzący koncert - Izabela Krzan i Rafał Brzozowski. - Patrzę na państwa twarze i widzę, że w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia. I bardzo dobrze, proszę nie kryć tych emocji, bo takie reakcje pokazują, jak bardzo wrosły w naszą tożsamość takie pieśni - powiedziała zaraz po występie Górniak prowadząca Krzan. - Było po prostu pięknie, nastrojowo, nostalgicznie - dodał od razu Brzozowski.

W drugim wyjściu Edyta Górniak wykonała już własny utwór - towarzyszącą filmowi "Dywizjon 303" piosenkę "Tylko ty".

Ale Górniak zachwyciła publiczność nie tylko pełnymi emocji wykonaniami. Na co dzień wokalistka wybiera zwiewne stylizacje w kolorze bieli, a na scenie lubi nowoczesne stroje, którymi ucieka od wizerunku diwy. ZOBACZ: Sexy Edyta Górniak cała w dżinsie i złotych kwiatach. Na koncercie zaskoczyła stylizacją i... repertuarem. ZDJĘCIA. Tym razem jednak była szykowna i dostojna jak na diwę właśnie przystało. Edyta Górniak najpierw zaprezentowała się w wielowarstwowej, imponującej sukience w kolorze pudrowego różu, a później w intensywnie różowej koszulowej sukience spiętej w talii szerokim paskiem.

Zobaczcie wzruszający występ Edyty Górniak w Giżycku.