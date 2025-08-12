Nie Karolak, nie Kożuchowska… To buty Wieniawy skradły show! Wszyscy patrzyli na jej nogi

Produkcja nowej „Rodzinki.pl” postanowiła oficjalnie zaprezentować projekt mediom w formie eventu o swojskiej, ale efektownej nazwie – „Domówka u Boskich”. W przytulnej scenerii i z humorem znanym z serialu ekipa zdradziła kulisy pracy na planie i swoje wrażenia z powrotu kultowej historii.

Sandałki Wieniawy, które skradły show

Julia Wieniawa pojawiła się na „Domówce u Boskich” w stylizacji w klimacie boho – biała, falbaniasta spódniczka, koronkowy gorset i brązowa zamszowa kurtka. Całość uzupełniły sandałki na obcasie z dużymi, kremowymi kwiatami, które od razu stały się tematem rozmów gości i obiektem zainteresowania fotografów. Ten modny, romantyczny akcent sprawił, że choć na evencie nie brakowało gwiazd, to nogi Wieniawy stały się numerem jeden.

„Domówka u Boskich” – powrót kultowej rodzinki

Spotkanie z dziennikarzami było oficjalną zapowiedzią nowej odsłony „Rodzinki.pl”. Na ściance i w kuluarach można było spotkać Małgorzatę Kożuchowską, Julię Wieniawę, Emilię Dankwę, Olgę Kalicką, Adama Zdrójkowskiego, Mateusza Pawłowskiego oraz Macieja Musiała. Imprezę poprowadził Piotr Kupicha, dodając wydarzeniu muzycznego luzu i humoru.

W obszernej fotorelacji z eventu zabrakło jednak Tomasza Karolaka – odtwórcy roli Ludwika Boskiego. W kuluarach szeptano, że aktor może być zbyt zajęty treningami do „Tańca z gwiazdami”, by znaleźć czas na promocję serialu.

Stylizacje pełne kontrastów - Kzuchowska, Dankwa, Kalicka

Małgorzata Kożuchowska postawiła na minimalistyczny, beżowy komplet z szerokimi spodniami i marszczonym topem, do którego dobrała wąskie, czarne okulary przeciwsłoneczne. Emilia Dankwa zachwyciła w czerwonej koszuli z wiązaniem i prążkowanych spodniach, Olga Kalicka wybrała pastelowożółty żakiet z bufiastymi rękawami i jeansy, a Julia Wieniawa – wspomniany wcześniej kwiatowy hit. Różnorodność stylów sprawiła, że ścianka tętniła kolorem i energią.

„Rodzinka.pl” w nowej odsłonie już teraz zapowiada się na równie barwną, jak stylizacje jej obsady.

