i Autor: Piętka/AKPA

Mają znanego ojca

Nie uwierzycie, jak wygląda brat Krzysztofa Zalewskiego. Piosenkarz dowiedział się o jego istnieniu, gdy miał 18 lat

mga 9:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Krzysztof Zalewski (39 l.) to znany piosenkarz i aktor, który karierę muzyczną rozpoczął w polsatowskim "Idolu". Jest on synem gwiazdora "Klanu", Stanisława Brejdyganta (87 l.). To właśnie w 2002 roku, gdy stawał się popularny dowiedział się o istnieniu starszego brata, Igora Brejdyganta (52 l.).