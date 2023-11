Nie żyje aktor "Świata wg Kiepskich" i "Pensjonatu nad rozlewiskiem". Krzysztof Kamiński miał 72 lata

Klękajcie narody! Flagowy program Polsatu znika z ramówki. Wszyscy go kochali, to jest niewyobrażalne

O śmierci artysty poinformował serwis piotrkówtrybunalski.pl, na którego profilu na Facebooku czytamy: "W wieku 72 lat zmarł piotrkowski aktor, obdarzony magicznym głosem lektor oraz reżyser widowisk i spektakli plenerowych Krzysztof Kamiński. Na pytanie - kim jest i jak go można przedstawić? – odpowiadał: „Jestem człowiekiem teatru”".

Kim był Krzysztof Kamiński?

Krzysztof Kamiński był aktorem, reżyserem, twórcą spektakli i lektorem. Jego głos można usłyszeć na serii płyt z poezją recytowaną do muzyki Michała Lorenca. Wydał m.in. wiersze (Norwida) oraz niezwykły zbiór poezji R.M. Rilke, T. Borowskiego i K. Przerwy Tetmajera pt. „Salome”.

Przez piętnaście lat związany był z Teatrem Powszechnym w Łodzi. W stanie wojennym wyemigrował do Niemiec, skąd po dwudziestu pięciu latach wrócił do rodzinnego Piotrkowa Trybunalskiego. Tam zajął się tworzeniem autorskich spektakli. Zrealizował dwa widowiska historyczne: „Zygmunt August w Piotrkowie” z Jerzym Zelnikiem w roli głównej oraz „Kmicic Europy, czyli Sąd nad Krzysztofem Arciszewskim” z główną rolą Olafa Lubaszenki. Był współautorem scenariuszy do obu spektakli. Był także autorem spektaklu „Miłość jest najważniejsza” z tekstami Karola Wojtyły i muzyką Michała Lorenca. Sztuka wystawiana była nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Krzysztof Kamiński występował również w filmach i serialach telewizyjnych, m.in. w "Sztosie 2" jako Bronek Liliput, w "Ciszy nad rozlewiskiem" oraz "Pensjonacie nad rozlewiskiem" jako Zdzisio, w "Piąte: nie odchodź" jako nauczyciel biologii), w "Baronie24" jako żul Teodor, w "Prawdzie" jako Pan X oraz w "Świecie według Kiepskich" jako stara Cyganka.