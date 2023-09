Nie żyje aktor znany z "Czterech pancernych i psa". Grał też w "Polskich drogach"

Karolina Szymczak wzięła męża z zaskoczenia. Wąsaty Piotr Adamczyk nie spodziewał się tego, co ujrzy na lotnisku

Paulina Smaszcz otrzymuje obrzydliwe wiadomości od "fanów". Życzenia śmierci to dopiero początek...

Quiz. "Stawiam na Tolka Banana" ma już 50 lat. Jak dobrze znasz serial? 7/10 to dobry wynik

Artysta urodził się w Brugii w Belgii i do Polski przyjechał w 1946 roku. Koncertował z zespołami estradowymi z Lublina, Katowic i Warszawy. Używał także spolszczonego nazwiska Nowek oraz imienia Marceli. W drugiej połowie lat 60. zaczął pojawiać się w produkcjach filmowych. Debiutował w 1967 roku w w filmie "Paryż - Warszawa bez wizy". Potem zagrał jeszcze w "Do przerwy 0:1" (pan Władzio), "Czterech pancernych i psie" (Francuz), "Polskich drogach" (untersturmfuhrer, przełożony Heimanna), "Tajemnicy Enigmy" (kapitan Braquenie), "Domu" (rekwizytor filmu "Zakazane piosenki"), "Quo Vadis" (Hasta, dowódca oddziału zabierającego Ligię z domu Aulusa do pałacu Nerona) i "Starej baśni" (Krzesimir). Wiadomość o śmierci Marcela Noveka podał serwis filmpolski.pl.

Prawdziwe nazwiska i pseudonimy gwiazd. Aktor skazany za gwałt nieletniej i gejowski skandal. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.