Nie żyje były wokalista zespołu Czerwone Gitary. Kim był Arkadiusz Malinowski?

Nie żyje Arkadiusz Malinowski, znany polski muzyk, który związany był m.in. z legendarnym zespołem Czerwone Gitary. Miał tylko 48 lat. Kim był Arkadiusz Malinowski? Do trójmiejskiej kapeli trafił, gdy w zespole nie występowali już Seweryn Krajewski i Bernard Dornowski. W grupie Czerwone Gitary Arkadiusz Malinowski śpiewał i grał w latach 1999-2003. Na płycie "Czerwone Gitary O.K." znalazł się jego utwór "Wyluzuj przyjacielu". W ostatnich latach muzyk rozwijał swój solowy projekt. Śmierć Arkadiusza Malinowskiego wstrząsnęła zespołem Czerwone Gitary. "Tuż po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary - Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003r. Jedna z jego piosenek została nagrana przez Zespół na CD "Czerwone Gitary O.K.". Arku - żegnamy Cię z głębokim żalem - koledzy z Czerwonych Gitar - czytamy na stronie zespołu na Facebooku. Po tym komunikacie szybko pojawiły się informacje o pogrzebie Arkadiusza Malinowskiego.

Pogrzeb Arkadiusza Malinowskiego. Były wokalista Czerwonych Gitar spocznie w Barlinku

Szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania byłego wokalisty Czerwonych Gitar przekazał dawny gwiazdor TVP i TVN, a także legenda Polskiego Radia Roman Czejarek. - To znów jakaś czarna seria! Żegnaj Arku. Arkadiusz Malinowski, Czerwone Gitary Za Wojciech Hoffmann - pogrzeb Arka jutro (czwartek) w Jego rodzinnym Barlinku o 13.00. Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku - napisał dziennikarz. Z Wojciechem Hoffmannem Arkadiusz Malinowski długo współpracował. Muzycy występowali razem w Czerwonych Gitarach. Oprócz tego zmarły artysta nagrywał partie basowe na solowe płyty Hoffmanna.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się przez lata Seweryn Krajewski, legendarny lider zespołu Czerwone Gitary