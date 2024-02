Nie żyje wybitny muzyk. Miał 41 dzieci! Absolutny fenomen

Ogromna strata dla światowej muzyki. Nie żyje Aston Barrett. Legendarny basista miał 77 lat. Przed śmiercią ciężko chorował. Tragiczną informację przekazał jeden z licznych synów artysty - Aston Jr. - Tego ranka świat stracił nie tylko kultowego muzyka i kręgosłup The Wailers, ale także niezwykłą istotę ludzką, której dziedzictwo jest tak ogromne, jak jego talent - napisał w mediach społecznościowych. Asthon Berret łącznie miał aż 41 lat dzieci! Trudno zliczyć, z iloma kobietami. Brat zmarłego artysty także był znanym muzykiem - Carlton "Carly" Barret grał na perkusji. Zmarł, mając zaledwie 36 lat. Wcześniej dwukrotnie został postrzelony w głowę na terenie swojej posiadłości.

Przełomowym momentem w karierze Astona Barretta był rok 1974. Wtedy dołączył do ekipy Boba Marleya. Zagrał na większości płyt grupy The Wailers. Występował w takich hitach zespołu jak: "No woman, no cry","I Shot the Sheriff", "Get Up Stand Up", "Stir It Up", "Could You Be Loved" czy "Jamming". Co ciekawe, Asthon Berret pierwszą gitarę basową zbudował własnoręcznie, wykorzystując do tego sklejkę, karnisz i popielniczkę.

