Nie żyje geniusz literatury! Zmarł w Szpitalu Praskim w Warszawie

Nie żyje Marian Pilot - geniusz polskiej literatury

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Marian Pilot, wybitny polski pisarz, jeden z głównych przedstawicieli nurtu chłopskiego w polskiej prozie. To kolejna śmierć znakomitego naszego pisarza w ostatnich miesiącach. W listopadzie w wieku 93 lat zmarł Andrzej Perepeczko, autor legendarnej serii dla dzieci "Dzika mrówka". W tym samym miesiącu odszedł także Paweł Huelle, który napisał m.in. powieść ""Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala". Teraz do swoich kolegów literatów dołączył Marian Pilot. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", ten prawdziwy geniusz literatury zmarł w Szpitalu Praskim w Warszawie. Informacje o śmierci laureata Nagrody Literackiej "Nike" z 2011 roku przekazali dziennikarzom jego rodzina i przyjaciele.

Kim był Marian Pilot? Otrzymał Nagrodę Literacką "Nike"

Marian Pilot urodził się w 1936 roku. Znaczna część jego życia przypadła na czas PRL. Jako pisarz zadebiutował w 1962 roku tomem 15 opowiadań "Panny szczerbate". Łącznie napisał 24 książki, wśród których były powieści, zbory opowiadań i eseje. Już dwa lata po debiucie Marian Pilot otrzymał Nagrodę Literacką im. Stanisława Piętaka. Największe wyróżnienie dla zmarłego pisarza przypadło jednak na rok 2011. To wtedy Marian Pilot dostał Nagrodę Literacką "Nike" za powieść "Pióropusz". Miał wówczas 75 lat. Nadal jednak tworzył. Mało tego, w 2021 roku napisał "Dzikie mięso", którego było jego debiutem poetyckim. Utwór ten zebrał znakomite recenzje. Jego autor zajął I miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza, otrzymał nominację także do Literackiej Nagrody Europy Środkowej "Angelus". Marian Pilot był także dziennikarzem i wieloletnim pracownikiem TVP. W latach 2003–2006 zasiadał nawet w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej.

