Nie żyje Elżbieta "Lalka" Terlikowska. Przyjaciele żegnają wybitną artystkę

Aleksandra Kalita
2026-04-12 18:25

Nie żyje Elżbieta Terlikowska, znana również jako "Lalka". Ceniona artystka spełniała się jako autorka, malarka, kostiumografka, a przede wszystkim jako scenografka. Stworzyła ponad sto scenografii. Efekty jej pracy można było podziwiać na całym świecie. Od lat prywatnie i zawodowo związana była z Wrocławiem. Artystkę pożegnał prezydent Jacek Sutryk.

Elżbieta Lalka Terlikowska

Autor: ZASP Oddział we Wrocławiu/ Facebook

Nie żyje legendarna artystka Elżbieta "Lalka" Terlikowska. Przykrą wiadomość o jej śmierci przekazał m.in. wrocławski oddział Związku Artystów Scen Polskich. Zmarła artystka od lat związana była z Wrocławiem. Na Facebooku pożegnał ją prezydent miasta, Jacek Sutryk.

Doszła do nas przykra wiadomość. Odeszła Elżbieta Terlikowska ps. Lalka - wrocławska artystka i scenografka. Ikona Wrocławia. Lalka…będziemy za Tobą tęsknić - napisał przy wspólnym zdjęciu z Terlikowską.

Elżbieta "Lalka" Terlikowska była legendą Wrocławia, ale działała w całej Polsce, a nawet na świecie. Była cenioną scenografką. Stworzyła ponad sto scenografii, które można było podziwiać na całym świecie. 

Elżbieta "Lalka" Terlikowska: Wrocław żegna swoją ikonę

Elżbieta "Lalka" Terlikowska z sukcesami działa również jako kostiumografka i malarka. Za swoją twórczość została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami z zakresu grafiki oraz scenografii. Była laureatką Dziennikarzy w Westfalii za najciekawszą ekspozycję roku. Za całokształt dorobku artystycznego otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia.

Jej odejście to ogromny cios dla polskiego środowiska artystycznego. Wrocławianie również silnie odczują tę stratę. W komentarzach pod postem prezydenta żegnają ikonę miasta.

Wspaniała! Piękny człowiek, zawsze z klasą i wrodzoną elegancją. Żegnaj Lalko;

Cudowna, charyzmatyczna, wymagająca i nieowijająca w bawełnę... od lat dziecięcych podziwiałam Ją jako silną KOBIETĘ i artystkę, która zaszczepiła we mnie estetykę wielowymiarową;

Wielki żal miałam przyjemność znać PANIĄ ELZBIETE osobiście;

Pamiętam ja jeszcze z czasu moich studiów w ASP. Zawsze wyróżniała się artystycznym ubiorem i nie można jej było nie zauważyć.

